Bolu Yeniçağa'da afet tatbikatında mahsur öğrenciler itfaiye merdiveniyle kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bolu Yeniçağa'da afet tatbikatında mahsur öğrenciler itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Yeniçağa\'da afet tatbikatında mahsur öğrenciler itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 12 Kasım Afete Hazırlık Günü kapsamında Mehmet Çelik İlkokulu ve Ortaokulu'nda afet ve tahliye tatbikatı düzenlendi. Sirenle tahliyede öğrenciler binayı boşalttı, mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı, Kızılay çadırında çorba ikram edildi.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde "12 Kasım Afete Hazırlık Günü" dolayısıyla Mehmet Çelik İlkokulu ve Ortaokulu'nda afet ve tahliye tatbikatı düzenlendi.

Afet bilincinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen tatbikata AFAD, Kızılay, Yeniçağa Gençlik Merkezi, emniyet müdürlüğü ve belediye ekipleri katıldı.

Tatbikat öncesinde uzman ekipler tarafından öğrencilere afetlere karşı alınması gereken önlemler, afet anında yapılması gerekenler ve tahliye süreçleri hakkında eğitim verildi.

Eğitimin ardından senaryo gereği çalan sirenlerle okul binasında tahliye uygulamasına geçildi. Öğrenciler ve okul personeli, belirlenen tahliye planı doğrultusunda binayı kontrollü ve hızlı şekilde boşalttı.

Okul binasında mahsur kalan bazı öğrenciler, itfaiye ekiplerinin merdivenli aracı kullanılarak bulundukları yerden kurtarıldı.

Tahliye işleminin ardından polis, bekçiler, AFAD görevlileri, öğretmenler ve Yeniçağa Gençlik Merkezi gönüllüleri Kızılay çadırını kurdu.

Tatbikatın sonunda Kızılay ekiplerince öğrencilere ve katılımcılara sıcak çorba ikram edildi.

Okul Müdürü İlknur Pınarcı, AA muhabirine, afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını belirterek, tatbikatın öğrencilerin afet bilincini geliştirmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Çalışmada özveriyle görev yapan AFAD, Kızılay, emniyet teşkilatı, gençlik merkezi ve belediye ekiplerine teşekkür eden Pınarcı, tatbikatın okulda afet farkındalığını artırdığını ve olası afet durumlarına karşı hazırlıklı olma konusunda önemli katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerMehmet ÇelikSivil ToplumYeniçağaKızılayİtfaiyeEğitimGüncelBoluSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Meçhul Asker Anıtı’nda nöbetçi asker, Hegseth’in heyetini kahkaha yüzünden uyardı Meçhul Asker Anıtı'nda nöbetçi asker, Hegseth'in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı Çıkan karar şaşırttı Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
Motorine indirim bekleyenlere kötü haber Hesaplar alt üst oldu Motorine indirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu
13:12
Sergen Yalçın’dan maça saatler kala Arda Güler kararı 6 gün önce söylemişti
Sergen Yalçın'dan maça saatler kala Arda Güler kararı! 6 gün önce söylemişti
12:45
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı Türkiye’ye getiriliyor
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyor
12:17
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
12:07
Acun Ilıcalı’dan dev imza Avrupa kupaları yeniden Exxen’de
Acun Ilıcalı'dan dev imza! Avrupa kupaları yeniden Exxen'de
11:49
Bakan Tekin’den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
11:40
Aradaki fark açılıyor İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu
Aradaki fark açılıyor! İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 13:17:36. #.0.2#
SON DAKİKA: Bolu Yeniçağa'da afet tatbikatında mahsur öğrenciler itfaiye merdiveniyle kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android