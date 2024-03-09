Bolu Yeniçağa'da çıkan anız ve lastik yangınları söndürüldü - Son Dakika
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Bolu Yeniçağa'da çıkan anız ve lastik yangınları söndürüldü

Bolu Yeniçağa\'da çıkan anız ve lastik yangınları söndürüldü

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yol kenarında çıkan anız ve lastik yangınları, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Yeniçağa Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek 3 farklı noktada çıkan yangınlara müdahale etti ve ağaçlık alana sıçramadan yangınlar kontrol altına alındı.

09.03.2024 13:45
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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan anız ve lastik yangınları, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Otoyolu Yeniçağa Gişeleri bağlantı yolu mevkisinde yol kenarından dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen Yeniçağa Belediyesi itfaiye ekipleri, yol kenarında 3 farklı noktada çıkan anız ve lastik yangınlarına müdahale etti.

Yangınlar, ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu Yeniçağa'da çıkan anız ve lastik yangınları söndürüldü - Son Dakika

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