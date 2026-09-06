Bolu Yeniçağa'da kayıp Nuriye Bölükbaşı'nın cesedi gölde bulundu - Son Dakika
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Bolu Yeniçağa'da kayıp Nuriye Bölükbaşı'nın cesedi gölde bulundu

Bolu Yeniçağa\'da kayıp Nuriye Bölükbaşı\'nın cesedi gölde bulundu
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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 70 yaşındaki Nuriye Bölükbaşı'nın cesedi gölde bulundu. Balık tutanların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, cenazeyi karaya çıkardı ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 70 yaşındaki kadının cesedi gölde bulundu.

Yeniçağa Gölü'ne balık tutmaya gelenler, su yüzeyinde bir kişiyi hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, polis, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince botla karaya çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yetkililer, cesedin 2 gündür kayıp olarak aranan Nuriye Bölükbaşı'na ait olduğunu belirledi.

Cenaze, incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yeniçağa ilçesinde Nuriye Bölükbaşı'ndan haber alamayan yakınları 2 gün önce kayıp ihbarında bulunmuştu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bolu AFAD ekipleri, Bölükbaşı'nın gitmiş olabileceği değerlendirilen Yeniçağa Gölü ve çevresinde arama çalışması başlatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu Yeniçağa'da kayıp Nuriye Bölükbaşı'nın cesedi gölde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Yeniçağa'da kayıp Nuriye Bölükbaşı'nın cesedi gölde bulundu - Son Dakika
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