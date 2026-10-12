Bolu Yeniçağa\'da midibüste çıkan yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi

Bolu Yeniçağa'da midibüste çıkan yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Yeniçağa'da Zonguldak-Ankara kara yolu Eskiçağa mevkisinde seyir halindeki midibüste yangın çıktı. Alevi fark eden sürücünün 112'ye bildirmesi üzerine Yeniçağa ve Mengen itfaiyeleriyle jandarma ve polis sevk edildi; yangın söndürüldü, midibüs kullanılamaz hale geldi.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde seyir halindeki midibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Zonguldak- Ankara kara yolu Eskiçağa mevkisinde seyreden S.V.F. idaresindeki midibüste yangın çıktı.
Alevi fark eden sürücü, aracı sağ şeride çektikten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye Yeniçağa ve Mengen belediyelerinin itfaiye ekipleri ile jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin söndürdüğü yangında midibüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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