Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolvadin'de Kaçan İnek Paniğe Neden Oldu

09.04.2026 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kaçan inek çarşıda paniğe yol açtı, zorla yakalandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde sahibinin elinden kaçan inek, ortalığı birbirine kattı. Çarşıda berber dükkanı ile çay ocağına girmeye çalışan inek güçlükle yakalandı.

Bolvadin'de dün öğle saatlerinde sahibinin elinden kaçan inek çarşı merkezinde bir süre başıboş dolaştıktan sonra berber dükkanı ile çay ocağının kapısından içeri girmeye çalıştı. Çay ocağı işletmecisi Hakan Aktepe'nin, kapıdan uzanıp ipini tuttuğu inek güçlükle yakalandı. İnek daha sonra sahibi tarafından götürüldü. Çevredekilerin şaşkınlıkla takip ettiği olay cep telefonuyla görüntülendi.

Çay ocağı işletmecisi Hakan Aktepe, yaşadıkları olayı şöyle anlattı: "Burada ilginç bir olayla karşılaştık. Burası hareketli, her zaman ilginç olaylar olabiliyor. Bir baktım inek benim dükkana doğru geliyor. Sahipleri kaçırmış, herhalde acemilerdi. Dükkana girmesin, camlara zarar vermesin diye kapıyı açınca içeri girmeye çalıştı. Yandaki kasabın babası geldi, iş yerlerimize zarar vermeden ineği yakalayıp sahibine teslim ettik. Yan taraftaki telefoncu arkadaşın da motorunu devirmiş. Böyle ilginç olaylar olabiliyor. Kurban erken geldi sanırım memleketimize, demek ki Kurban Bayramı hareketli geçecek."

Kaynak: DHA

Bolvadin, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 17:38:12. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.