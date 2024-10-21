Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.
R.Ü (37) idaresindeki 34 FA 2256 plakalı kamyonet, Devlet Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki S.D (39), B.D (30), E.N.D (11) ve R.Y.D (7) Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bolvadin'de Kamyonet Takla Attı, 5 Yaralı - Son Dakika
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