 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bolvadin'de silahla vurulan kadının ölümüyle ilgili bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolvadin'de silahla vurulan kadının ölümüyle ilgili bir şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde av tüfeğiyle vurulan ve hayatını kaybeden Gaye S'nin ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı. Olayın yaşandığı odada bulunan görümce A.T'nin ifadeleri üzerine soruşturma genişletildi ve A.T. tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.

Bolvadin\'de silahla vurulan kadının ölümüyle ilgili bir şüpheli tutuklandı
16.01.2024 - 14:26,
Abone Ol

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde silahla vurulan kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne 8 Ocak'ta R.T'ye ait Özburun beldesindeki evde Gaye S'nin (24) av tüfeğiyle yaralandığı ihbarı yapıldı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan Gaye S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerine, kadının psikolojik tedavi gördüğü ve odada tek kaldığı sırada karın bölgesine tüfekle tek el ateş ederek yaşamına son verdiği ifade edildi.

Bazı aile bireyleri, olayın yaşandığı odada görümce A.T'nin de olduğu ve silah sesi sonrası odadan çıktığı yönünde çelişkili ifadeler kullandı.

Bunun üzerine soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, A.T. ile 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde Gaye S. ile A.T'nin önceden aralarında husumet olduğunu bildirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.T, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Jandarma, Özburun, Adliye, Cinayet, Gözaltı, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolvadin'de silahla vurulan kadının ölümüyle ilgili bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika


15:32
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28
Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
15:16
AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak
14:59
Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı
14:55
Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu
14:28
Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş
14:19
Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında 'Yaşasın şeriat' sloganları atıldı Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı
14:16
Özgür Özel: İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'den ayrılıp kendi terör bildirisini imzalamasını istiyoruz Özgür Özel: İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'den ayrılıp kendi terör bildirisini imzalamasını istiyoruz

Son Dakika
15:32 AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28 Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
15:16 AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak
14:59 Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı
14:55 Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu
14:28 Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş
14:19 Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı
14:16 Özgür Özel: İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'den ayrılıp kendi terör bildirisini imzalamasını istiyoruz
14:12 Avukat Bedia Teymur yazdı: Yazık etmeyin Malatya'ya
14:06 Bankadan 2 milyon lira çeken adama sokak ortasında gasp! Döve döve aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 16:03:34. #1.11#
SON DAKİKA: Bolvadin'de silahla vurulan kadının ölümüyle ilgili bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement