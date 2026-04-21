Bomba iddia: Cezaevindeki İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayını belirledi - Son Dakika
Bomba iddia: Cezaevindeki İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayını belirledi

21.04.2026 10:00
İmamoğlu’nun cezaevinde yaptığı görüşmelerde Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söylediği ve bu görüşünü hem CHP yönetimine hem de farklı siyasi parti temsilcilerine ilettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin farklı bir tutum sergilediği ileri sürüldü.

TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan gazeteci Can Özçelik, İmamoğlu’nun CHP yönetimiyle yaptığı temaslarda Mansur Yavaş’ın adaylığına karşı çıkmadığını, aksine bu ismi desteklediğini ifade etti. 

"CHP'NİN ADAYI MANSUR YAVAŞ OLMALI"

Programda yer alan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise söz konusu iddiayı destekleyerek, İmamoğlu’nun bu görüşünü yalnızca parti içinde değil, farklı siyasi parti temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde de dile getirdiğini öne sürdü. Atik, İmamoğlu’nun “Ben Özgür Özel’e de söyledim. CHP’nin adayı Mansur Yavaş olmalı, Mansur’u destekliyorum” ifadelerini kullandığını iddia etti.

ÖZEL'İN ADAYLIĞINA SICAK BAKMIYOR 

Öte yandan, İmamoğlu’nun tutuklu kalması durumunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in adaylığı da son dönemde kulislerde sıkça konuşuluyordu. Ancak ortaya atılan iddialara göre İmamoğlu’nun, Özel’in adaylığına sıcak bakmadığı da ileri sürüldü. Yaşanan gelişmeler, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.

Politika, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bilal Akarsu Bilal Akarsu:
    Etme yahu biz seni seçecektik. 4 1 Yanıtla
  • Hidir Akbaba Hidir Akbaba:
    hayaller Paris gerçekler Silivri 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle evlat olmaz olsun! Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk! Meşhed-İstanbul uçak seferi yapılacak
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
Kerkük'e Türkmen vali seçildi, Türkiye'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme
Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var
Rusya'da 40 İsrailli gözaltına alındı
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
