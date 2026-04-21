Bomba iddia: Cezaevindeki İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayını belirledi

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin farklı bir tutum sergilediği ileri sürüldü.

TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan gazeteci Can Özçelik, İmamoğlu’nun CHP yönetimiyle yaptığı temaslarda Mansur Yavaş’ın adaylığına karşı çıkmadığını, aksine bu ismi desteklediğini ifade etti.

"CHP'NİN ADAYI MANSUR YAVAŞ OLMALI"

Programda yer alan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise söz konusu iddiayı destekleyerek, İmamoğlu’nun bu görüşünü yalnızca parti içinde değil, farklı siyasi parti temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde de dile getirdiğini öne sürdü. Atik, İmamoğlu’nun “Ben Özgür Özel’e de söyledim. CHP’nin adayı Mansur Yavaş olmalı, Mansur’u destekliyorum” ifadelerini kullandığını iddia etti.

ÖZEL'İN ADAYLIĞINA SICAK BAKMIYOR

Öte yandan, İmamoğlu’nun tutuklu kalması durumunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in adaylığı da son dönemde kulislerde sıkça konuşuluyordu. Ancak ortaya atılan iddialara göre İmamoğlu’nun, Özel’in adaylığına sıcak bakmadığı da ileri sürüldü. Yaşanan gelişmeler, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.