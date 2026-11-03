Bomba ihbarı üzerine Budapeşte\'ye inen Wizz Air uçağına Gripenler eşlik etti

Bomba ihbarı üzerine Budapeşte'ye inen Wizz Air uçağına Gripenler eşlik ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Macaristan Savunma Bakanı Ruszin-Szendi, Londra-Sofya seferindeki Wizz Air uçağının bomba ihbarı üzerine Budapeşte'ye iniş izni istediğini açıkladı. NATO'nun ALPHA alarmıyla havalanan Gripen savaş uçakları uçağa eşlik etti, iniş sonrası incelemeyi polis ekipleri devraldı.
BUDAPEŞTE, 3 Kasım (Xinhua) -- Macaristan Savunma Bakanı Romulusz Ruszin-Szendi, bomba ihbarı üzerine rotasını değiştirmek zorunda kalan bir yolcu uçağının, Gripen tipi savaş uçaklarının eşliğinde başkent Budapeşte'ye indiğini açıkladı.
Ruszin-Szendi pazartesi günü sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Londra-Sofya seferi yapan Wizz Air'e ait uçağın bomba ihbarı üzerine Budapeşte'deki Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'na iniş izni talep ettiğini belirtti.
Olayın ardından NATO'nun hava sahası güvenliğine yönelik ALPHA alarmı verildi. Macaristan Silahlı Kuvvetleri, uçağın güvenli şekilde iniş yapmasını sağlamak amacıyla dakikalar içinde Gripen tipi savaş uçaklarını havalandırdı.
Uçağın inişinin ardından savaş uçakları ülkenin orta kesimindeki Kecskemet'te bulunan üslerine dönerken, sahadaki müdahale ve inceleme işlemlerini polis ekipleri devraldı.
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