Bombalama Sonrası Hayatta Kalma Mücadelesi

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İsrail'in yoğun saldırı ve kuşatmasını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde henüz 10 gün önce dünyaya gelen Muhammed Ağa, annesi dahil ailesinden birçok kişinin öldürüldüğü bombardıman sonrası solunum cihazlarına bağlı şekilde hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Henüz 2 günlük iken İsrail bombalarıyla tanışan Muhammed bebek, sadece birkaç sağlık çalışanının kaldığı Beyt Lahiya kentindeki Kemal Advan Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tutuluyor.

Hastanede ailesi olmadan bir başına yaşama tutunmaya çalışan Muhammed bebek, Gazze'nin kuzeyinde 36 gündür devam eden soykırım ve etnik temizlik sürecinin bir parçası olarak İsrail'in defalarca hedef aldığı Kemal Advan Hastanesi'nde asgari seviyede tıbbi bakım alabiliyor.

İsrail bombardımanında annesi dahil ailesinden 4 kişiyi kaybetti

Muhammed bebek, henüz 2 günlük iken İsrail bombalarıyla tanıştı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan evlerine düzenlediği saldırıda, Muhammed bebek annesi dahil ailesinden 4 kişiyi kaybetti.

Kemal Advan Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi Şefi Ahmed el-Kahlut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muhammed bebeğin İsrail bombardımanında ailesinden birçok kişiyi kaybettiğini söyledi.

Hayatları oksijen cihazına bağlı çocuklar her an ölebilir

İsrail ordusunun oksijen istasyonunu tahrip etmesi nedeniyle hastanede yaşanan zorlu şartlara dikkati çeken Kahlut, bu durumun hayatları oksijen cihazına bağlı çok sayıda çocuğun ölümüne yol açtığını vurguladı.

Kahlut, yaşanan elektrik kesintileri ve güneş panellerinden günün her saatinde elektrik alınamaması nedeniyle diğer çocukların da aynı akıbetle karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

"İsrail ordusu, Muhammed'in doğumundan 2 gün sonra ailesinin evini bombaladı"

Muhammed bebeğin bir akrabası olan Ahmed Ağa, "İsrail ordusu, 3 Kasım'da, Muhammed'in doğumundan iki gün sonra ailesinin evini bombaladı." dedi.

Ahmed Ağa, İsrail'in Muhammed bebeği daha hayatının başında annesiz bıraktığını aynı saldırıda ailesinden 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.

Ahmed Ağa, şu an Muhammed bebeğin minimum düzeyde çalışan Kamal Advan Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiğini dile getirdi.

"Yoğun bakım ve diğer bölümlerdeki çocuklar çok zor şartlar altında"

Muhammed bebek, tıbbi personel, ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ve operasyonel malzeme eksikliğinin yaşandığı Kemal Advan Hastanesi'nde hayatını tehdit eden birçok riskle karşı karşıya.

Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye, "İsrail'in hastaneyi hedef alan saldırılarının başından bu yana yoğun bakım ve diğer bölümlerdeki çocuklar, yaralılar çok zor şartlar altında. Su, yiyecek, tıbbi sarf malzemeleri ve yakıt sıkıntısı nedeniyle durum daha da tehlikeli hale geldi." dedi.

Hastanede 2 doktor ve sınırlı sayıda hemşire kaldı

Ebu Safiyye, İsrail ordusunun kuşatma ve işgal sürecinde tıbbi personele uyguladığı alıkoymalar nedeniyle hastane içindeki şartların "son derece zor" olduğunu vurguladı.

Hastanede 2 doktor ve sınırlı sayıda hemşire kaldığını, bu nedenle gelen her yaralıyı tedavi edemediklerini söyleyen Ebu Safiyye, "Özellikle cerrahi konusunda uzmanlaşmış doktorlar olmadığı için her gün hasta ve yaralılar hayatlarını kaybediyor." dedi.

Uluslararası kuruluşlara duruma müdahale etme çağrısında bulunan Ebu Safiyye, "Diğer hastanelere uygulanan abluka nedeniyle vakaları başka hastanelere aktaramıyoruz, sürekli hedef alma ve ambulans eksikliği nedeniyle hareket edemiyoruz." diye konuştu.

İsrail'in 36 gündür yoğun saldırı ve kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde tıbbi malzeme ve doktor eksikliği nedeniyle minimum düzeyde hizmet veriliyor.

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyine saldırılarını yoğunlaştırırken bu bölgelere yardım girişini engelleyerek bombaların yanı sıra açlık, susuzluk ve salgın hastalıklarla yaptığı soykırımı şiddetlendiriyor.