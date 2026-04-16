Boncuklu Tarla Kazıları Başlıyor - Son Dakika
Boncuklu Tarla Kazıları Başlıyor

Boncuklu Tarla Kazıları Başlıyor
16.04.2026 12:05
Mardin'deki Boncuklu Tarla Neolitik Yerleşimi, 2025'te kazı statüsüne alındı. Önemli buluntular bekleniyor.

Mardin'in Dargeçit ilçesindeki "Boncuklu Tarla Neolitik Yerleşimi Arkeolojik Kazı Çalışmaları", Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Çiftçi'nin başkanlığında yürütülecek.

BEÜ'den yapılan açıklamada, Boncuklu Tarla Neolitik Yerleşimi'nin 2025 yılında Cumhurbaşkanı Kararı ile kazı statüsüne alındığı belirtildi.

Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi etkileşim alanındaki Boncuklu Tarla yerleşiminin, Dicle Nehri'nin yaklaşık 2 kilometre batısında ve Nevala Maherk Çayı'nın güneyinde yer aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alan yüzey araştırmaları sırasında tespit edilmiştir. 2012 ve 2017-2024 yılları arasındaki kazılar ve radyokarbon analizlerle yerleşimin farklı 6 tabakaya sahip olduğu ve M.Ö. 11 ile 8 bininci yıllar arasında kesintisiz bir iskan süreci gösterdiği belirlenmiştir. Kazı çalışmalarıyla kutsal alan, tapınak veya kamusal yapı niteliği taşıdığı değerlendirilen 9 anıtsal yapı, konut ve üretim alanları ile işlik yapıları gün yüzüne çıkarılmış, çok sayıda mezar ve insan kalıntısına ulaşılmıştır. Arkeozooloji ve arkeobotanik analizlerle dönemin beslenme alışkanlıkları, üretim tüketim pratikleri ve çevresel koşullara ilişkin önemli bilimsel veriler de elde edilmiştir."

Elde edilen küçük buluntuların da neolitik dönemin inanç sistemi, sembolik dünyası ve sosyal yapısına dair önemli ipuçları sunduğu kaydedilen açıklamada, alanın Anadolu'nun erken yerleşim tipolojisinin anlaşılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boncuklu Tarla Kazıları Başlıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Boncuklu Tarla Kazıları Başlıyor - Son Dakika
