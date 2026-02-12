Bondi ve Milletvekilleri Epstein Tartışmasında Çatıştı

(ANKARA) - ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Jeffrey Epstein dosyalarının tartışmalı açıklanma süreciyle ilgili Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nde ifade verirken milletvekilleriyle ciddi tartışmalara girdi. Bondi, sorulara bağırarak yanıt verdi, hakaretlerde bulundu.

ABD'de Epstein dosyası tartışmaları sürüyor. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein dosyası oturumu sırasında Kongre üyeleri ile tartıştı. Hem Demokratlar hem de bazı Cumhuriyetçiler, Adalet Bakanlığı'nı "yasaları ihlal ederek dosyaların yayınlanmasını geciktirmek, olası suç ortaklarının isimlerini sansürlemek ve mağdur bilgilerini korumamakla" eleştirdi.

Bakan Bondi'nin en sert diyaloglarından biri, Demokratlarla değil, Cumhuriyetçi Kentucky Temsilcisi Thomas Massie ile yaşandı. Epstein dosyalarının açıklanmasını zorunlu kılan yasa tasarısının yürülüğe girme sürecindeki çalışmaları ile tanınan Massie, Adalet Bakanlığı'nı, milyarder iş adamlarının "olası suç ortağı" olarak geçtiği bölümleri sansürlediği ve korundukları gerekçesiyle eleştirdi.

Bondi, Massie'nin eleştirilerine bağırarak karşılık verdi. Cumhuriyetçi vekili "başarısız bir siyasetçi" olarak nitelendiren Bondi, Massie'nin "Trump karşıtı sendromdan muzdarip olduğunu" iddia etti.

"Yemin altında yalan söylediğinize inanıyorum"

Oturumdaki bir diğer gergin an, California Temsilcisi Demokrat Ted Lieu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ve Jeffrey Epstein'in bir partide sohbet ettiği görüntüleri izletmesiyle yaşandı. Lieu'nun, Trump'ın katıldığı partilerde reşit olmayan kızların bulunup bulunmadığı sorusuna Bondi, "Donald Trump'ın suç işlediğine dair hiçbir kanıt yok" yanıtını verdi.

Dosyalardaki soruşturulmamış iddialara atıfta bulunan Lieu, "Yemin altında yalan söylediğinize inanıyorum" diyerek Bakanı suçladı. Bondi ise bu suçlamaya öfkeyle, "Beni asla bir suçla itham etmeyin" diyerek karşılık verdi.

"Asıl borsayı konuşmamız lazım, dalga mı geçiyorsunuz?"

Komite üyeleri, Bondi'yi çok kez konuyu dağıtmamaya çağırdı. Konuyu sıkça değiştiren Bondi, bir noktada borsa rakamlarını haykırarak komitenin asıl konuşması gereken konunun bu olduğunu savundu. Bir komite üyesinin tepkisine şaşkınlıkla yanıt veren Pam Bondi, "Dow Jones'un ne alakası mı var? Şaka mı yapıyorsunuz? Bu kadar Epstein sorusunun bir anlamı yok. Borsa 50 bini geçmiş, asıl bunu konuşmamız gerekiyor. Bana 'borsanın ne alakası var' diyorsunuz, dalga mı geçiyorsunuz?" diye konuştu.

Adalet Bakanı, Adalet Komitesi'nin Kıdemli Üyesi Demokrat Jerry Nadler'a "tükenmiş ezik bir avukat" ve "avukat bile değil" dedi.

Temsilci Balint: "Büyükbabasını Holokost'ta kaybetmiş birine antisemitizmden mi bahsediyorsunuz?"

Vermont Temsilcisi Becca Balint ile yaşanan tartışmada ise Bondi, vekili antisemitizm konusunda "yumuşak" davranmakla suçladı. Balint, Bondi'nin sözünü keserek, "O konuya girmek mi istiyorsunuz? Ciddi misiniz? Büyükbabasını Holokost'ta kaybetmiş bir kadına antisemitizmden mi bahsediyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi ve salonu terk etti.

"Pedofillerle yakın arkadaş olduğunu gösteren kanıtlar var"

Teksas Temsilcisi Jasmine Crockett ise Başkan Donald Trump ve Adalet Bakanı Pam Bondi'ye tepki gösterdi.

Crockett, "Başkan'ın pedofil olduğunu söylemiyorum, ancak bu dosyalarda pedofil olan birçok erkekle çok yakın arkadaş olduğunu gösteren çok sayıda kanıt var. Bence bu önemli bir durum" dedi.