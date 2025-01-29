Boom Supersonic Ses Bariyerini Aştı - Son Dakika
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Boom Supersonic Ses Bariyerini Aştı

ABD yapımı Boom Supersonic jet, son testinde ses bariyerini geçerek 1350 km hıza ulaştı.

29.01.2025 01:46
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NEW ABD yapımı Boom Supersonic isimli jet uçağının, son denemesinde ilk kez ses bariyerini aşmayı başardığı belirtildi.

Boom Supersonic'in 201 metre uzunluğundaki tek kişilik XB-1 jet test modeli, California'daki Mojave Hava ve Uzay Limanı'ndan kalkan son test uçuşunun 12. dakikasında 844 mil, (yaklaşık 1350 kilometre) hıza ulaştı.

Şirketin CEO'su Blake Scholl, başarılı uçuş sonrasında X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "ABD geri döndü." şeklindeki paylaşımlarına atıfta bulunarak, "Çok geri döndük [Amerika]" ifadesine yer verdi.

Supersonic jet, bu ayın başlarında yapılan bir uçuşta ancak 1170 km hıza ulaşmasının ardından yapılan güncellemeler sonucu, yaklaşık 1235.5 kilometre olan ses hızını aşarak başarıya ulaştı.

XB-1, 2003 yılında emekliye ayrılmadan önce Londra'dan New York'a üç saatten kısa sürede uçabilen süpersonik uçağa atfen "Concorde'un Oğlu" olarak adlandırıldı.

Jet, New York'tan Roma'ya, Atlanta'dan Madrid'e ve Tokyo'dan Vancouver'a yaklaşık 4 buçuk saatte seyahat imkanı sunuyor.

Air France'a ait bir Concorde uçağının Temmuz 2000'de Paris'te meydana gelen kazada, toplam 113 kişinin ölümüne yol açmasından bir süre sonra bu uçaklar kullanımdan kaldırılmıştı.

İngiliz-Fransız ortak yapımı Concorde'un, son ticari seferi, 24 Ekim 2003'te Londra-New York arasında gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, CEO, Son Dakika

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