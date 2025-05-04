Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Bor ilçesinde Siyer-i Nebi yarışması düzenledi.
Mehmet Güleç Ortaokulu'nda düzenlenen yarışmaya öğrenciler yoğun katılım gösterdi.
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri, önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle verilecek.
Yarışmayı öğrenci velileri de takip etti.
Son Dakika › Güncel › Bor'da Siyer-i Nebi Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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