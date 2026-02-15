Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Silivri Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın Olağan Genel Kurulu'na Katıldı

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Genel kurulda konuşan Balcıoğlu, belediyelerin ve siyasetin sivil toplum kuruluşlarının iç işlerine müdahale etmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Odanın sahibi ne belediyedir ne siyasetçiler; odanın sahibi bizzat şoför esnafının kendisidir" dedi.

Balcıoğlu, Silivri Şöforler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Günün her saatinde emeği, fedakarlığı ve alın teriyle Silivri'nin ulaşım yükünü omuzlayan şoför esnafını temsil etmeye talip olan tüm adaylara başarılar dileyen Balcıoğlu, "Bugün burada bir demokrasi şölenine, bir bayrak yarışına şahitlik etmek için toplandık. Ancak bugüne ve yarına bakmadan önce, dünü ve bugüne kadar yapılanların hakkını teslim etmek, vefa göstermek gerekir" ifadelerini kullandı.

Yıllardır odaya başkanlık eden Recep Akıncı'ya teşekkürlerini ileten Balcıoğlu, "Bakın, oda başkanlığı, sivil toplum kuruluşu yöneticiliği dışarıdan göründüğü gibi değildir. Zor iştir, meşakkatli iştir. Gönüllülük esasına dayanır. Bir bakıma başkasının derdiyle dertlenmek demektir. Kendi işini gücünü bırakıp, bir üyenin sorunu karşısında 'Bu beni ilgilendirmez' demeyip, 'Ben ne yapabilirim' diyebilme erdemidir. Recep Başkan, yıllardır, bu sorumluluk bilinciyle çok güzel işlere imza attı. Kendisine ve bugüne kadar görev yapmış tüm yönetim kurulu üyelerine, Silivri'mize ve esnafımıza kattıkları değer için şükranlarımı sunuyorum. Emeklerinize, yüreğinize sağlık" diye konuştu.

Belediye başkanlığının sivil toplum kuruluşlarının iç işlerine müdahil olan, aday belirlemeye çalışan veya "Aday olacaksan önce bana sor" diyen bir makam olmaması gerektiğini kaydeden Balcıoğlu, "Geçmişte bu konuda yapılan hataları, kurumlara müdahale etme alışkanlıklarını maalesef üzülerek müşahede ettik. Ben bu anlayışı reddediyorum. Benim nazarımda asıl olan, şoför esnafının hür iradesidir. Odanın sahibi ne belediyedir ne siyasetçilerdir; odanın sahibi bizzat sizlersiniz, şoförlerin ta kendisidir. Bu yüzden tüm adaylarımıza eşit mesafedeyim. Benim gönlümde, benim makamımda bir ayrımcılık yoktur. Sandıktan kim çıkarsa çıksın, o isim Silivri Şoförler Odası başkanıdır ve o dakika itibarıyla benim de mesai arkadaşımdır" dedi.

Aday olan dört adayı da şahsen tanıdığından söz eden Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Bugün huzurlarınızda birbirinden kıymetli dört adayımız var: Gürkan Ölçer, Aliş Eren, Ekrem Yalçınkaya ve Dilaver Tunalı. Her dört adayımızı da yönetim listelerindeki isimleri de şahsen tanıyorum. Hepsi bu şehrin sokaklarında direksiyon sallayan, alın teri döken, sözüne itibar edilen, sevilen ve sayılan çok kıymetli arkadaşlarımız. İnanıyorum ki bu dört arkadaşımız da, Recep Başkan'dan ve yönetiminden devralacakları bu hizmet bayrağını çok daha ileriye taşıyacak vizyona ve birikime sahiptir. Silivri'nin güzelliği işte buradadır; bu kadar kaliteli kadroların şoför esnafımıza hizmet için yarışması bizler için ancak bir gurur vesilesidir. Kampanya sürecini büyük bir nezaketle, kavgasız ve gürültüsüz geçirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu olgunluk Silivri şoför esnafına yakışan bir duruştur. İnanıyorum ki bu huzur ortamı sandığa da yansıyacak; sonuç ne olursa olsun kazananın elini diğer üç adayımız havaya kaldıracaktır."

Yeni dönemde kim seçilirse seçilsin; uyum içerisinde çalışmaya, projeler üretmeye ve şoförlerin sorunlarına çözüm ortağı olmaya devam edeceklerinden söz eden Balcıoğlu, "'Silivri Birlikte Güzel' diyerek çıktığımız bu yolda; birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin daim olmasını diliyorum. Cesaret gösterip taşın altına elini koyan Gürkan, Aliş, Ekrem ve Dilaver kardeşlerime ve kıymetli yönetimlerine başarılar diliyor; genel kurulumuzun Silivri'mize ve tüm şoför camiamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.