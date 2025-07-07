Bora Kaplan'a 68 Yıl Cezası Onandı - Son Dakika
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Bora Kaplan'a 68 Yıl Cezası Onandı

Bora Kaplan\'a 68 Yıl Cezası Onandı
07.07.2025 19:09
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İstinaf mahkemesi, Ayhan Bora Kaplan'a verilen 68 yıl hapis cezasını onayladı, diğer sanıklar da ceza aldı.

İSTİNAF mahkemesi, Ankara'da 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü lideri Bora Kaplan'ın 'Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', '8 kişiye yönelik kasten yaralama' '2 kişiye yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Ağırlaşmış yaralamaya azmettirme' ve 'Suçluyu kayırmaya azmettirme' suçlarından aldığı 68 yıl hapis cezasının usul ve yasaya uygun olduğu kanaatine vardı.

Ankara'da 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik 61 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması 3 Aralık 2024 tarihinde yapıldı. Mahkeme kararda, Kaplan'a 'Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', 8 kişiye yönelik 'Kasten yaralama', 2 kişiye yönelik 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Ağırlaşmış yaralamaya azmettirme' ve 'Suçluyu kayırmaya azmettirme' suçlarından toplam 68 yıl hapis cezası verirken; tutukluluk halinin devamına da hükmetti. Kaplan, bazı suçlamalardan ise beraat etti. 35 sanığa farklı suçlardan 1 ila 21 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezaları verildi. Sanıklardan Muhammet Kaplan 21 yıl, Adnan Kaplan 19 yıl 9 ay ve Fethi Koyuncu 13 yıl 3 ay gün hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. 17 tutuklu sanıktan 13'ünün tahliyesine karar verilirken, 19 sanığın da beraatına hükmedildi. Firari Serdar Sertçelik'in de arasında olduğu 6 sanığın ise dosyası ayrıldı.

Ayhan Bora Kaplan'ın suç örgütüne ilişkin ilk derece mahkemesi kararlarının istinaf incelemesi tamamlandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, Bora Kaplan'a verilen 5 ayrı suçtan toplam 68 yıl hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu. Ayrıca mahkeme, diğer sanıklar hakkında verilen cezaların da hukuka uygun olduğuna karar verdi. Daire, davaya konu olaylara ilişkin delillerin usulüne uygun şekilde toplandığını, bu delillerin hükmün temelini oluşturduğunu ve kararın dayanağını sağladığını vurguladı. İlk derece mahkemesinin, soruşturma süreci ve yargılama boyunca toplanan delillere dayanarak doğru bir kanaate ulaştığı, bu kanaatin hukuki ve maddi gerçeklere uygun olduğu belirtildi. İncelenen dosya içeriği ile verilen hükümler arasında herhangi bir çelişki olmadığı ve kararın dosyada bulunan bilgilerle desteklendiği tespit edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bora Kaplan'a 68 Yıl Cezası Onandı - Son Dakika

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