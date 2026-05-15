Artvin'in Borçka ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
Borçka-Camili kara yolunun Atanoğlu mevkisinde Burak G. idaresindeki 08 AAD 651 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.
Dumanı fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Borçka'da Otomobil Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?