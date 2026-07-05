Borçtan Çaldı, Tutuklandı

'BORCU VARDI O YÜZDEN BU YOLA BAŞVURDUM'
Adana'da kapısının camını kırarak girdiği mağazadan altın görünümlü imitasyon takıları çalan Hayri Aybak, emniyetteki ifadesinde mağaza sahibinin kendisine borcu olduğunu, parasını alamayınca bu yola başvurduğunu söyledi. Aybak, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yusuf YILDIZ/ADANA,
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