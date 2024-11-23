Borcu Nedeniyle Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü, Yangın Çıkardı - Son Dakika
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Borcu Nedeniyle Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü, Yangın Çıkardı

Borcu Nedeniyle Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü, Yangın Çıkardı

Konya'da ev dekorasyon işi yapan Mustafa Geyikpınar, borcunu ödemediği için meslektaşı Feyzullah Kumru tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kumru, cinayetten sonra iş yerini ateşe vererek izlerini örtmeye çalıştı. Savcı, Kumru için toplam 32 yıla kadar hapis cezası talep etti.

23.11.2024 10:57  Güncelleme: 10:59
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KONYA'da ev dekorasyon işi yapan Mustafa Geyikpınar'ı (59), borcunu ödemediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldürüp cesedini götürdüğü dükkanını ateşe veren meslektaşı ve arkadaşı Feyzullah Kumru (48) için savcı, 'Olası kastla öldürme' suçundan 25 yıla kadar, 'Yakarak zincirleme mala zarar verme' suçundan ise 7 yıla kadar hapsini istedi.

Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki bir iş yerinde geçen yıl 19 Kasım gecesi yangın çıktı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, iş yerinde yapılan incelemede yanmış erkek cesedi bulundu. Yapılan araştırmada ölen kişinin Mustafa Geyikpınar olduğu ve zaman zaman iş yerinde kaldığı tespit edildi. Geyikpınar'ın cenazesi, otopsi için Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada, Geyikpınar'ın vücudunda bıçak yaralarına rastlandı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Mustafa Geyikpınar'ın öldürüldükten sonra iş yerinin ateşe verildiği ihtimalini değerlendirdi. Polis, Geyikpınar'ın en son meslektaşı ve arkadaşı Feyzullah Kumru ile bir araya geldiğini belirledi. Polis ekipleri, Feyzullah Kumru'yu gözaltına aldı. Kumru, emniyetteki ifadesinde, otururken borç meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını, Geyikpınar'ı bıçakladıktan sonra yangında öldüğü izlenimi vermek için iş yerini ateşe verdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Feyzullah Kumru çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Feyzullah Kumru hakkında, 'Kasten öldürme' ve 'Zincirleme mala zarar verme' suçlarından iddianame düzenlendi. İddianame, Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Feyzullah Kumru, 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Kumru için 'Olası kastla öldürme' suçundan 25 yıla kadar, 'Yakarak zincirleme mala zarar verme' suçundan da 7 yıla kadar hapis cezası istedi. Duruşma, karar verilmek üzere ertelendi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Dekorasyon, Politika, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Kumru, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Borcu Nedeniyle Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü, Yangın Çıkardı - Son Dakika

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