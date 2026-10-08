Bornova Başkanı Eşki, İzmir 3. Sanayi Sitesi esnafına bağımsız ekonomi çağrısı yaptı

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 3. Sanayi Sitesi'nin gelenekselleşen sofra kültürüne ortak oldu. Ekonomik gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Eşki, esnafın refahının dışa bağımlı olmayan, kendi ayakları üzerinde durabilen milli bir ekonomiyle mümkün olacağını vurguladı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir 3. Sanayi Sitesi'nde her ay düzenlenen "Kuru Fasulye Günü" etkinliğine katıldı. Sanayi esnafı ve çalışanlarıyla aynı sofrayı paylaşan Başkan Eşki, asırlık esnaf geleneklerinin yaşatılmasının toplumsal birliktelik adına büyük önem taşıdığını belirtti. Etkinlikte söz alan İzmir 3. Sanayi Sitesi Başkanı Şenol Demirel, otomotiv sektöründe artan maliyetler, finansmana erişim zorluğu ve alım gücünün düşmesi nedeniyle yaşanan durgunluğa dikkati çekerken; Başkan Eşki ise esnafın sorunlarını doğrudan dinleyerek yerel yönetim olarak her zaman yanlarında oldukları mesajını verdi.

"KIRILGAN EKONOMİ EN ÇOK ESNAFI VURUYOR"

Türkiye ekonomisinin mevcut yapısının dış etkilere karşı aşırı hassas olduğunu ifade eden Başkan Eşki, küresel ölçekte yaşanan en ufak bir sarsıntının doğrudan yerel esnafa kriz olarak yansıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kırılgan ekonomiler her zaman dış etkilere açıktır ve her olumsuz gelişmeden zarar görmeye muktedirdir. Maalesef ülkemizin ekonomisi de oldukça kırılgan bir yapıda. Dünyanın öbür ucunda, Arjantin'de biri hapşırsa burada ekonomik kriz dalgaları hissediliyor. İran'da bir bomba patlasa dengelerimiz altüst oluyor. Hint Okyanusu'nda bir gemi batsa ülkemizde döviz fırlıyor, benzin fiyatları zamlanıyor. Bu denli dışa bağımlı ve kırılgan bir ekonomik sistemde, faturayı ne yazık ki hep en başta esnafımız ödemek zorunda kalıyor ve sorun yaşamaya mahkum ediliyor."

"ÇÖZÜM: KENDİ EKONOMİK KADERİNİ ÇİZEN BAĞIMSIZ TÜRKİYE"

Esnafın kalıcı bir refaha ve iş güvencesine kavuşmasının ancak köklü bir ekonomik dönüşümle mümkün olabileceğini vurgulayan Başkan Eşki, geçici çözümler yerine yapısal bağımsızlığa odaklanılması gerektiğini savundu. Türkiye'nin kendi üretim gücüne dayanması gerektiğini belirten Eşki, "Esnafımızın bu kronik sorunları tekrar tekrar yaşamaması, ancak kendi ayaklarının üzerinde durabilen, tam bağımsız bir ülke olmamızla mümkündür. Ne zaman ki Türkiye dışa bağımlılığını tamamen ortadan kaldırır ve kendi yerli ekonomik koşullarını özgürce oluşturabilir, işte o zaman esnafımız da rahat bir nefes alır. Umuyorum ki Türkiye'nin kendi ekonomik kaderini bizzat çizebileceği, dışa el açmak zorunda kalmayacağı tam bağımsız bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ESNAF KENDİ KADERİNİ SİYASETE TESLİM ETMEMELİ"

Ekonomik kurtuluş mücadelesinde en büyük rolün ve sorumluluğun yine esnafın kendisine düştüğünü hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, esnafın edilgen bir konumda kalmaması gerektiğinin altını çizdi. Siyasi ve ekonomik geleceğin inşasında esnafın aktif bir paydaş olması gerektiğini söyleyen Eşki, sözlerini şu çağrıyla tamamladı:

"Bu dönüşüm yolculuğunda en büyük görev ve sorumluluk esnafımızın omuzlarındadır. Esnafımız kendi kaderini ve geleceğini mucizevi kurtarıcılara havale etmek yerine, kendisiyle omuz omuza yürüyen, esnafın yapısal sorunlarına gerçekçi çözümler üreten ekonomik ve siyasi anlayışlara teslim etmelidir. Kendi geleceğimizi, üretimden ve esnaftan yana olan siyasetlerle birlikte şekillendirmeli, bu yolu onlarla beraber yürümeliyiz. Bu aydınlık ve bağımsız geleceği hep birlikte, dayanışma içinde inşa edeceğimize inancım tamdır. Hepinize afiyet olsun, bereketli kazançlar dilerim."

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DARALMAYA KESKİN TEŞHİS

İzmir 3. Sanayi Sitesi Başkanı Şenol Demirel ise galerisinden tamircisine, kaportacısından yedek parçacısına kadar devasa bir ekosisteme sahip olan otomotiv sektöründeki durgunluğun tüm sanayi esnafını doğrudan etkilediğini belirtti. Pazarın yeniden canlanabilmesi için vatandaşın alım gücünün desteklenmesi, uygun finansman ve kredi imkanlarının artırılması ve esnaf üzerindeki maliyet yüklerinin (kira, yakıt, stopaj vb.) hafifletilmesi gerektiğini vurgulayan Demirel, tüm zorluklara rağmen sanayi esnafı olarak üretmeye ve ülke ekonomisine değer katmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.