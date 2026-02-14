Bornova Belediye Başkanı Eşki, Evde Bakım Hizmeti Alan Yurttaşlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Bornova Belediye Başkanı Eşki, Evde Bakım Hizmeti Alan Yurttaşlarla Bir Araya Geldi

14.02.2026 10:16  Güncelleme: 12:19
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Bornova Belediyesi Evde Bakım Hizmeti’nden yararlanan yurttaşları evlerinde ziyaret etti.

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Bornova Belediyesi Evde Bakım Hizmeti'nden yararlanan yurttaşları evlerinde ziyaret etti.

Bornova Belediye Başkanı Eşki, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Evde Bakım Hizmeti alan Gülera Yeniel ile Cavit Baycan ve eşi Nazile Baycan'ı evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlere belediye bürokratları ve personel de katıldı.

Birlik Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Gülera Yeniel'i ziyaret eden Eşki, bir süre sohbet etti. Yeniel'in evden çıkmakta zorlandığını belirtmesi üzerine Eşki, kendisini Kordon'a götürme sözü verdi. Ziyarete Birlik Mahallesi Muhtarı Sami Akdağ da katıldı.

Ziyaret sırasında duygularını paylaşan Başkan Eşki, "Sevgililer Günü sadece çiçeklerin değil, vefanın, şefkatin ve hatırlanmanın günüdür. Bu kentin hafızası olan büyüklerimizin yanında olmak, onların yüzünde bir tebessüm görebilmek bizim için en büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

Kazımdirik Mahallesi'nde yaşayan 89 yaşındaki Cavit Baycan ve 82 yaşındaki eşi Nazile Baycan'ı da ziyaret eden Eşki, aileyle görüştü. Baycan çiftinin, 1993 yılında Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yaparken şehit olan oğulları Sadettin Baycan'ın ailesi olduğu belirtildi.

Öte yandan ziyaret edilen yurttaşlar, Bornova Belediyesi'nin evde bakım hizmeti kapsamında berber, banyo, fizyoterapi ve pansuman gibi hizmetlerden yararlandıklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA

