Bornova Belediye Başkanı Işıkkent'te Yapılacak Çalışmaları Paylaştı - Son Dakika
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Bornova Belediye Başkanı Işıkkent'te Yapılacak Çalışmaları Paylaştı

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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Işıkkent'i ziyaret ederek yapılacak çalışmaları planlayarak Işıkkentlilerle paylaştı. Dost Market ve taziye evi projeleri hakkında bilgi veren Eşki, kaldırım ve köprü düzenlemeleri yapacaklarını da açıkladı.

27.04.2024 12:10  Güncelleme: 12:59
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(İZMİR) - Bornova'da Işıkkent'i ziyaret ederek sorunları yerinde tespit eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yapılacak çalışmaları planlayarak Işıkkentlilerle paylaştı, fikir alışverişinde bulundu.

Işıklar Mahallesi Muhtarı Necati Karabulut, meclis üyeleri ve birim amirlerinin de katıldığı toplantıda bölgeye yapılması planlanan Dost Market ve taziye evi ile ilgili hazırlanan projeleri anlatan Başkan Eşki, meydan düzenlemesi, muhtarlık binası tadilatı, kaldırım ve köprü düzenlemeleri konusunda da bilgi verdi.

Daha önce gerçekleştirdiği ziyaretlerde, eksiklikleri yerinde tespit ettiklerini ifade eden Eşki, "Vatandaşların gerçek ihtiyaçlarını karşılayan projeleri hayata geçireceğiz. Işıklar Mahallemizde en çok kaldırımlarla ilgili şikayet almıştık. Ekiplerimiz bu konuda çalışmalara başladı" dedi.

KÖPRÜLER YENİLENİYOR

Mahallede bulunan tarihi köprünün temizlik ve çevre düzenlemelerini yapacaklarını anlatan Eşki, "Işıklar mahallemizde bulunan diğer köprünün de bakımını yaparak korkuluklarını yenileyeceğiz. Estetik olarak şık bir görünüme kavuşacak. Dere boyunca da aydınlatma yapacağız. Böylece burada yaşayan Bornovalıların rahat kullanabilecekleri ve zaman geçirebilecekleri alanlar yaratacağız" diye konuştu.

DOST MARKET VE TAZİYE EVİ

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan Dost Market projesini tekrar hayata geçireceklerini anlatan Ömer Eşki, ilk Dost Marketi Işıklar Mahallesi'nde açacaklarını belirterek, mahalleye yapılacak taziye evi hakkında da bilgi verdi. Eşki, "Taziye evi için proje çizimini tamamladık. Binayı pazar yerinde bulunan boş alana yapacağız. İçerisinde taziye ve yemek alanı, mescit, abdesthane, kadın ve erkek tuvaletleri ve mutfak yer alacak" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Işıkkent\'te Yapılacak Çalışmaları Paylaştı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı Işıkkent'te Yapılacak Çalışmaları Paylaştı - Son Dakika

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