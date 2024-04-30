Bornova Belediye Başkanı Kızılay\'da İncelemelerde Bulundu

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(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçenin merkez mahallelerinden Kızılay'da incelemelerde bulundu. Başkan Eşki, yıllardır beklenen kentsel dönüşümden taziye evine, pazar yerinden spor alanlarına pek çok alanda en kısa sürede çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kızılay Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Eşki, ziyaretine Kızılay Mahallesi Koruma, Yaşatma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile başladı. Burada Mahalle Muhtarı Besra Girgör ve Dernek Başkanı Latif Taşdemir ile görüşen Başkan Eşki, Kızılay Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için Bornova Belediyesi tarafından daha önce hazırlanan 1/ 1000 ölçekli imar planının mahkeme kararıyla iptal edildiğini hatırlatarak, "Hiçbirimiz hukukun ve kanunların üzerinde değiliz ancak şunu bilmenizi isterim ki vatandaşın mağdur olmasını izin vermeyeceğiz. Önümüzdeki günlerde ilgili müdürler, başkan yardımcılarımız ve sizlerle bir araya gelip yol haritamızı belirleyelim" dedi.

PAZAR YERİ, TAZİYEEVİ VE HALI SAHA

Dernek ziyaretinin ardından sokakları gezerek Kızılay sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Eşki, Mahalle Muhtarı Besra Girgör'e yeni muhtarlık ofisi sözü verirken, taziye evi ve dernek binasının da aynı alana yapılacağını söyledi. Mahalle sakinlerinin uzun zamandır beklediği pazar yerinin ihtiyaca göre, en uygun yere yapılacağını, mevcut halı sahanın yenileneceğini ve özellikle bölgedeki çocuklarının yararlanması için kulüplerle iş birliği içinde spor okulları açılacağını belirten Eşki, "Mahalle sakinlerimizin içi rahat olsun sözünü verdiğimiz yatırım ve çalışmaları tek tek hayata geçireceğiz" diye konuştu.