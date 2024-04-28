Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Atatürkçü Düşünce Derneği ile buluştu - Son Dakika
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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Atatürkçü Düşünce Derneği ile buluştu

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bornova Şubesi Gençlik Kolları ile Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde bir araya geldi. Başkan Ekşi, 'Atatürkçülerin, Atatürkçü Düşünce Derneği'ne daha çok sahip çıkması gerekiyor. Bu nedenle sizden gelecek her türlü talebe kapılarımız sonuna kadar açık' dedi.

28.04.2024 11:28  Güncelleme: 11:31
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(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bornova Şubesi Gençlik Kolları ile Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde bir araya geldi. Başkan Ekşi, "Atatürkçülerin, Atatürkçü Düşünce Derneği'ne daha çok sahip çıkması gerekiyor. Bu nedenle sizden gelecek her türlü talebe kapılarımız sonuna kadar açık" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bornova Şubesi Gençlik Kolları ile Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde buluştu. Atatürkçü bir ailede doğduğunu ve CHP'nin gençlik kollarında ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nde yetiştiğini söyleyen Başkan Eşki, "Üye olduğum ilişkimi hiç kesmediğim tek bir dernek var, Atatürkçü Düşünce Derneği. ADD'nin ne zaman, neye ihtiyacı olursa her zaman destek olacağım" dedi.

ADD Bornova Şube Başkanı Mübeccel Timaç,  ADD Bornova Şubesi Gençlik Kolları Başkanı Seral Öykü Dikli ve Gençlik Kolları üyeleriyle sohbet eden Başkan Eşki, "Bizim en çok özen göstereceğimiz, en çok üzerinde duracağımız şey Atatürkçü Düşünce Derneği'dir. Bütün çalışma arkadaşlarım bilirler. ADD bir şey talep ettiğinde talebi en hızlı şekilde yerine getirilecektir" dedi.

"ADD'Lİ OLMAKTAN ÇEKİNMEYİN"

Atatürkçü Düşünce Derneği'ne üye olmanın geçmişte gençler arasında "Acaba kamuda işe gerebilir miyim" endişelerine neden olduğunu söyleyen Başkan Eşki, "Hiç endişeniz olmasın, bakın ben Bornova Belediye Başkanı oldum. Türkiye'nin kurucu, birleştirici, en temel değeridir. Siyasi konjonktür de buna evriliyor. Atatürkçülerin Atatürkçü Düşünce Derneği'ne daha çok sahip çıkması gerekiyor. Bu nedenle sizden gelecek her türlü talebe kapılarımız sonuna kadar açık" dedi.

ADD Bornova Şubesi Başkanı Mübeccel Timaç ve ADD Bornova Şubesi Gençlik Kolları Başkanı Seral Öykü Dikli de içlerinden biri olan Ömer Eşki'nin Bornova Belediye Başkanı olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Atatürkçü düşüncenin Bornova Belediyesi'nde en üst düzeyde temsil edileceğine inandıklarını belirttiler.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Atatürkçü Düşünce Derneği ile buluştu - Son Dakika

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