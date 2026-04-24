Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Görevdeki İki Yılını Anlattı: Öncü Kent Bornova

(İZMİR) - Görevdeki ikinci yılını geride bırakan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, düzenlediği toplantıda altyapıdan sosyal projelere, kentsel dönüşümden yeşil alanlara kadar pek çok başlıkta yapılan hizmetleri kamuoyuyla paylaştı.

Bornova Belediyesi'nin iki yıllık faaliyet raporu, geniş katılımlı bir basın toplantısıyla açıklandı. Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, ilçede hayata geçirilen projeler, sosyal belediyecilik uygulamaları ve gelecek hedefleri detaylı şekilde aktarıldı.

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıya siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun ilginin olduğu programda Başkan Eşki, göreve geldikleri günden bu yana yürütülen çalışmaları kapsamlı bir sunumla anlattı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, aday adaylığı döneminden itibaren Bornova'da üç alanda dönüşüm yapmak istediklerini söyledi. Eşki, "Kentsel dönüşüm, yeşil alan ve dijitalleşme alanında dönüşüm hedefledik. Bu öncülük için bir simge seçtik. Kutup yıldızını kendimize motto seçtik ve Bornova'yı bu alanda markalaştırma hedefiyle yola çıktık. İki yılda çok yoğun emek verildi ve verdiğimiz emeğin karşılığını aldığımızı düşünüyorum" dedi.

Eşki, Bornova'da özellikle kentsel dönüşüm, çevre düzenlemeleri ve dijitalleşme alanlarında önemli adımlar attıklarını belirterek, "2 bin 54 noktada kilit parke tamiri yaptık. Aynı zamanda trafikte geçirilen zamanı kısaltmak için 3 yeni kavşak yapımını tamamladık. İki yılda 41 yeni sokağı trafiğe açtık. 159 sokak en güzel sokak olacak dedik bu iddiayı büyütüyoruz tüm Bornova 159 sokak gibi olacak. Bunları yaparken 27 yeni aracı belediyemize kazandırdık. Temizlikte 3 vardiyada 365 personel ve bin yeni konteyner ile çalışmalarımızı hızlandırdık" diye konuştu.

Altyapı çalışmalarına da değinen Eşki, iki yıl içinde 106 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildiğini ve 20 caddenin tamamen yenilendiğini ifade etti. Temizlik hizmetlerinde yapılan iyileştirmeler ve yeni araç yatırımlarıyla ilçede daha etkin bir sistem kurduklarını söyledi.

Belediyenin iştiraklerinden biri olan Belkahve şirketine de dikkat çeken Eşki, "Belkahve şirketini kurduk ve ayakkabıcılar sitesinde çöp dağlarını görmüyorsunuz. Belkahve ile çöpler ayakkabıcılar sitesinden dükkanlardan toplanıyor. İki yıl boyunca fidanlığımıza çok yatırım yaptık" ifadelerini kullandı.

Toplantıda sosyal belediyecilik projeleri de geniş yer buldu. Kent marketler, kent lokantaları, uygun fiyatlı et satış noktaları ve ihtiyaç sahiplerine yönelik destek programlarının detaylarını paylaşan Eşki, bu hizmetleri "halkçı belediyecilik damarı" olarak tanımladı. "Kent marketlere halkçı belediye başkanlarının isimlerini verdik. Bu bir vefa meselesi. Kent lokantalarını esnafı ezmeden, yurttaşa nefes aldıracak biçimde kurduk. Türkiye'de etin en ucuza ulaşılabildiği yer Bornova olsun istedik." dedi.

Yerel yönetim ile muhtarlar arasındaki iş birliğinin güçlendirildiğini de vurgulayan Eşki, "Muhtarlarla belediye ilişkisini geliştirdik. Onlar da sahada bizim birçok noktada yükümüzü alıyor. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Uluslararası ilişkiler konusunda da girişimlerde bulunduklarını belirten Eşki, "AB ile birçok organizasyon içinde yer almak istedik. Türkiye'nin AB'ye (Avrupa Birliği) girmesi gerektiğine inanıyorum. Orada kurallara uyan takkeli amcamız sınırdan girer sigarasını yere atar. Yönetişim tescili için uğraştık, en büyük ödülü Bornova Belediyesi'ne verdiler, biz de onu Genel Başkanımıza takdim ettik" dedi.

Kültürel projelere de değinen Eşki, "Abide-i Hürriyet Parkını yaptık, İlber Ortaylı, 'Bu açılışı İlber Ortaylı'nın yapması lazım, hala beni davet etmediniz' demişti. Allah rahmet eylesin, açılışı onunla yaptık" sözleriyle dikkat çekti.

Öte yandan Başkan Eşki, yapımı tamamlanan Sarnıç Mescid-i Aksa Camii'nin açılışının önümüzdeki mayıs ayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirileceğini açıkladı.

Eşki'nin sunumunun ardından sahneye çıkan CHP İzmir il Başkanı Çağatay Güç, "Biz başkanımla beraber yola çıktı. Genç belediye başkanlarımızla İzmir'de çok iyi işlere imza atacağımızı biliyorduk. Bu kadar güzel işlere imza attığı için kıymetli başkanlarımıza teşekkür ediyorum. CHP bu ülkenin kurucu partisidir. İyi olan işlerle alakalı en iyi şekilde çalışmayı bilirler. Başkanımın daha iyi işler yapacağını biliyorum" dedi.

Toplantı sırasında duygusal anlar da yaşandı. Eşki, Güney Temiz'in adını taşıyan parkı anlatırken gözyaşlarını tutamadı. 66 dakika süren sunum, katılımcılarla çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.