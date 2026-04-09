Gözaltına Alınan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Adliyeye Sevk Edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bornova Belediyesi'nde bir personelin "bankamatik memuru" olarak çalıştırıldığı iddiasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, belediyede Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak SGK kaydı bulunan A.A., Bornova Belediyesi Personel A.Ş İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ.A. hakkında gözaltı kararı verilmişti.

"Nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla gözaltına alınan Eşki'nin de aralarında bulunduğu dört isim, İzmir Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi."