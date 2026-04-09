Gözaltına Alınan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Adliyeye Sevk Edildi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 20:58  Güncelleme: 22:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla gözaltına alındı. Eşki'nin yanı sıra üç kişi daha adliyeye sevk edildi.

(İZMİR) –

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bornova Belediyesi'nde bir personelin "bankamatik memuru" olarak çalıştırıldığı iddiasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, belediyede Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak SGK kaydı bulunan A.A., Bornova Belediyesi Personel A.Ş İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ.A. hakkında gözaltı kararı verilmişti.

"Nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla gözaltına alınan Eşki'nin de aralarında bulunduğu dört isim, İzmir Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Ömer Eşki, Belediye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 22:26:08. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.