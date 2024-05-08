Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki: Mevcudun Üzerine Koyacağız - Son Dakika
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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki: Mevcudun Üzerine Koyacağız

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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, belediyenin mevcut tesislerini daha etkin kullanacaklarını ve yeni yatırım projeleri için çaba harcayacaklarını söyledi.

08.05.2024 10:55  Güncelleme: 11:19
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(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Biz devlet hafızası gereği yapılan hizmetleri yıkıp yeniden yapmak yerine yapılanın üzerine koyacağız. Mevcut tesislerimizi daha etkin kullanacağız. Tabii ki bunları yaparken ihtiyaç duyulan yeni yatırım projeleri hayata geçirmek için çaba harcayacağız" dedi.

Bornova Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 2. Birleşimi Başkan Ömer Eşki'nin yönetiminde gerçeklleştirildi. Toplantıda, Bornova Belediyesi'nin 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı, oybirliği ile kabul edildi. Belediye'nin mali durumuyla ilgili değerlendirmede bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, personel maaşlarının bütçeye oranı konusunda pek çok belediyeye göre daha iyi durumda olduklarının söyledi. Başkan Eşki, "Çalışanlarımızı ülkenin ekonomik koşullarından korumak, bir yandan da etkin ve verimli şekilde görevlerini yapmalarını sağlayacağız" dedi.

Çalışanları her zaman olduğundan daha etkin ve verimli kullanacaklarının altını çizen Başkan Ömer Eşki, "Ben de Bornova Belediyesi personeliydim ve bu konuya büyük hassasiyet gösteriyorum.  İlk gün verdiğim sözlerden bir tanesi çalışanların hakkında çalışmayana karşı korumaktı. Bu anlamda çalışan arkadaşları ödüllendireceğimiz gibi yeterince çalışmayanların çalışma düzeni almasıyla ilgili elimden geleni sonuna kadar yapacağım" diye konuştu.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'kemer sıkma' politikasını hatırlatan Başkan Eşki, "Bu gelirlerimizin azalacağı anlamına geliyor. Yüksek enflasyondan kaynaklı olarak da personellerimize zam yapmamız gerekiyor.  Umarım personel giderlerinde yüzde 70'i aşmayarak yüzde 66 oranını koruyabiliriz.  Çünkü gerçeklik bunu gerektiriyor" dedi.

PEK ÇOK ŞEY GENEL EKONOMİYE BAĞLI

Bornovalıların vergilerini ödeme konusunda her zaman yüksek hassasiyet gösterdiğini vurgulayan Ömer Eşki, "Mali tabloya baktığımızda tahsilat oranlarıın yüzde 83'te kalmasının nedeni vatandaş değil, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik darboğaz. Yani pek çok şey genel ekonomi verileriyle orantılı. Ülkede ekonomik refah seviyesi yükselirse bu oranda artacaktır. Bu sadece Bornova değil tüm belediyelerin bütçesi için çok önemli" diye konuştu.

"MEVCUDUN ÜZERİNE KOYACAĞIZ"

Bornova Belediyesi'nin 1881 yılında kurulan köklü bir kurum olduğunu belirten Başkan Eşki, "Bugüne kadar pek çok önemli yatırım ve çalışma yapılmış. Biz devlet hafızası gereği yapılan hizmetleri yıkıp yeniden yapmak yerine yapılanın üzerine koyacağız. Mevcut tesislerimizi daha etkin kullanacağız. Tabii ki bunları yaparken ihtiyaç duyulan yeni yatırım projeleri hayata geçirmek için çaba harcayacağız" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki: Mevcudun Üzerine Koyacağız
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki: Mevcudun Üzerine Koyacağız - Son Dakika

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