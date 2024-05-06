Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Üç Fidan'ı Anma Etkinliği'ne Katıldı - Son Dakika
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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Üç Fidan'ı Anma Etkinliği'ne Katıldı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP Bornova İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği 'Üç Fidan'ı Anma Etkinliği'ne katıldı. İdamlarının 52. yıl dönümünde, idam edildikleri saatte düzenlenen törende konuşan Başkan Eşki, 'Onların onurlu mücadelesi emperyalizme karşı mücadelede bize ışık olmaya devam edecek' dedi.

06.05.2024 14:32  Güncelleme: 14:37
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(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP Bornova İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği 'Üç Fidan'ı Anma Etkinliği'ne katıldı. İdamlarının 52. yıl dönümünde, idam edildikleri saatte düzenlenen törende konuşan Başkan Eşki, "Onların onurlu mücadelesi emperyalizme karşı mücadelede bize ışık olmaya devam edecek" dedi.

CHP Bornova İlçe Başkanlığı, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda sabah saat 05.00'te geniş katılımla anma töreni düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üç fidanın idamına el kaldıranların, isimleri dahi hatırlanmadığını ifade eden Başkan Eşki, "Oysa aradan geçen yıllara rağmen Üç Fidan hiç unutulmadı, onları anmak için Türkiye'nin her köşesinde on binler bir araya geliyor. Onları idam ederek yok edeceklerini zannedenler, nasıl bir yanılgı içine düştüklerini anladılar" diye konuştu.

"İDEALLERİNİ UNUTMAYACAĞIZ"

Diğer yandan CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, ilçe örgütü adına Bornova Cumhuriyet Meydanı'na Üç Fidan anıtı dikilmesini önermesi üzerine başkan Eşki hemen çalışılmaya başlanması talimatını verdi. Çapın yaptığı konuşmada, "Bugün Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın tam bağımsız Türkiye idealiyle çıktıkları yolda katledilişlerinin 52. yılındayız. O gün dünyada olmayan gençler bugün onları anıyorlar. İdealisttiler, devrimciydiler, tek dertleri Türkiye Cumhuriyeti'nin tam bağımsız olmasıydı. Onların bize emanet ettiği idealleri unutmayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Üç Fidan'ı Anma Etkinliği'ne Katıldı - Son Dakika

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