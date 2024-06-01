Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Vergi Ödemeleri Son Gününde Çalışanlara İkramda Bulundu

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(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, vergi ödemelerinin son gününde, Mali İşler Müdürlüğü çalışanları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Eşki, en önemli vatandaşlık görevlerinden olan vergi ödeme konusunda büyük duyarlılık gösteren ilçe sakinlerine ve tahakkuk döneminde yoğun şekilde çalışan personele baklava ve limonata ikram etti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Mali İşler Müdürlüğü veznelerini ziyaret etti. Tahakkuk döneminde hafta sonları dahil olmak üzere, yoğun biçimde mesai yapan çalışma arkadaşlarına 'kolaylık' diledi.

Büyükpark içindeki Mali Hizmetler Müdürlüğü binası önünde sıra bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Eşki, "Mesai arkadaşlarımız, böylesi dönemlerde çok yoğun şekilde çalışıyor. Hem onlara enerji ve moral vermek hem de vergi ödeme konusunda her zaman büyük hassasiyet göstermiş olan Bornovalılara teşekkür etmek istedik. Bornovalıların ödediği her kuruş vergi, Bornova'ya hizmet olarak geri dönecek" dedi.