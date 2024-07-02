Bornova Belediyesi 120 Milyon TL'lik Yatırım Kararı Aldı - Son Dakika
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Bornova Belediyesi 120 Milyon TL'lik Yatırım Kararı Aldı

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Bornova Belediye Meclisi, temmuz ayı toplantısında 120 milyon TL'lik araç, iş makinesi ve ekipman alımı için karar aldı. Yapılacak yatırımlarla Bornova'nın daha yaşanabilir bir kent olması hedefleniyor.

02.07.2024 11:13  Güncelleme: 11:45
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(İZMİR)- Bornova Belediye Meclisi temmuz ayı olağan toplantısından yatırım kararı çıktı. Temel altyapı ihtiyaçları karşılanmış, daha yaşanabilir bir kent yaratma hedefiyle yapılacak çalışmaların yanı sıra doğal afetlerle mücadele kapsamında kullanılmak üzere 120 milyon TL'lik araç, iş makinesi ve ekipman alınmasına oy birliği ile karar verildi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilgili makamlardan gerekli izinlerin alındığını vurgulayarak, "Meclisimizin onayı ile Bornova'nın bir an önce tamamlanmasını beklediği yatırımları hızlandıracak satın almaları yapacağız" dedi.

20'den fazla araç ve iş makinesi alınacak

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin başkanlığında yapılan Olağan Meclis Toplantısı'nda, Fen İşleri Müdürlüğü'nde kullanılacakve maliyeti yaklaşık 120 milyon TL'yi bulması beklenen araç, iş makinesi ve ekipman alımının yapılmasıyla ilgili önerge oylandı. 7 adet kamyon, 7 adet çift kabin kamyonet,1 asfalt finişeri, 2 silindir, 2 kepçe, beton mikseri, arazöz ile yangınlarda da kullanılabilecek nitelikte su püskürtme aracı ve çeşitli ekipmanların alınmasını içeren önerge oy birliği kabul edildi.

Çalışmalarımız hız kazanacak

Bornova'nın, başta yolların yapılması olmak üzere acil ihtiyaçları olduğunu hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Söz verdiğimiz gibi bu alandaki sorunları tamamen ortadan kaldırmak istiyoruz. İlgili makamlardan gerekli izinleri aldık. Yeni araç ve iş makinelerimizle yol yapımı konusundaki çalışmalarımız meclisimizin onayıyla birlikte daha da hız kazanacak. Ayrıca coğrafi yapı ve iklim şartları nedeniyle yangın riskinin yüksek olduğu bir konumdayız. Olası afetlere karşı müdahale gücünü ve hızını arttırmamız gerekiyor. Alacağımız araç ve iş makinelerinin bir kısmı ile -inşallah bir daha yaşamayız ama-ihtiyaç durumunda kullanılacak" diye konuştu.

İsimleri Bornova'da yaşayacak

Bornova Belediye Meclisi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kısa süre içinde hizmete açılacak olan 9 adet 'Kent Market' şubesine, kooperatif benzeri çalışmalara imza atan eski belediye başkanlarının adının verilmesi önergesini de oy birliği kabul etti.

Meclis'ten çıkan bu karar ile Celal Altınay, Ahmet Piriştina, Aytekin Kotil, Aydın Erten, Vedat Dalokay, Ali Dinçer, İhsan Alyanak, Zafer Keskiner ve Enver Salih Dinçer'in isimleri Kent Market şubelerinde yaşayacak. Yine oy birliği ile alınan bir başka karar ile de Bornovalı spor hekimive efsane futbol insanı Dr. Şaban Acarbay'ın adı da Çamdibi'nde bulunan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'na verildi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki Eşki, ortak olarak alınan kararlar için tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi 120 Milyon TL'lik Yatırım Kararı Aldı - Son Dakika

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