Bornova'da Temizlik Mesaisi Hiç Bitmiyor

27.01.2026 09:17  Güncelleme: 10:27
Bornova'da 45 mahallede kesintisiz temizlik çalışmaları sürüyor. Günde ortalama 650 ton evsel atık toplanırken, başkan Eşki ilçenin temiz tutulması için yoğun mesai harcandığını vurguladı.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 45 mahallede 4 bin 2 sokak ve 17 sanayi sitesinde 3 vardiya halinde 24 saat kesintisiz temizlik çalışması yürütüyor. Günlük ortalama 650 ton evsel atık ve 35 ton hacimli atık toplanırken, Küçükpark ve Süvari Caddesi'nde saat başı çöp taksi hizmeti veriliyor. Başkan Ömer Eşki, Bornova'nın yoğun hareketli nüfusuna rağmen ilçeyi temiz tutmak için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, sanayi alanları, üniversiteler, ticaret merkezleri ve sosyal yaşam alanlarıyla günün her saati yoğun olan ilçeyi temiz tutmak için 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. 07.00-15.00, 15.00-23.00 ve 23.00-07.00 olmak üzere üç vardiya halinde sürdürülen çalışmalar, gün ağarmadan başlıyor ve hiç ara verilmeden devam ediyor.

45 mahalle, 4 bin 2 sokak her gün temizleniyor

Bornova ilçe sınırları içerisindeki 45 mahallede yer alan 4 bin 2 sokak ve 17 sanayi sitesi, Temizlik İşleri ekipleri tarafından her gün düzenli olarak temizleniyor. İlçede bulunan 10 bin 186 çöp konteynerinden her gün çöp alımı yapılıyor. Günlük çalışmalar kapsamında ortalama 650 ton evsel atık, mobilya ve benzeri 35 ton hacimli atık toplanarak bertaraf ediliyor.

Süpürge araçları, çöp taksi ve vidanjör hizmeti

Bornova'nın ana arterleri ve sokakları, saha personelinin yanı sıra 10 adet süpürge aracı ile temizleniyor. Özellikle kafe ve restoranlarıyla ilçenin en hareketli bölgeleri arasında yer alan Küçükpark ve Süvari Caddesi'nde saat başı çöp taksi hizmeti verilerek çevre kirliliğinin önüne geçiliyor. İlçedeki cami, cemevi ve kilise gibi kutsal mekanlar da periyodik aralıklarla temizleniyor. Temizlik çalışmaları bunlarla da sınırlı kalmıyor. İlçe genelinde vidanjör ve kanal açma hizmetleri de Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor.

320 personel, 70 araçla büyük bir organizasyon

Tüm bu çalışmalar, 320 personel ve 70 araçlık güçlü bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor. Kullanılan araçların bakım, onarım ve temizlikleri ile çöp konteynerlerinin bakım ve hijyen çalışmaları, Temizlik İşleri Şantiyesi'nde düzenli olarak yapılıyor.

Başkan Eşki: "Bornova'nın yüksek temposuna ayak uyduruyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçenin yalnızca yerleşik nüfusuyla değil, sanayi, ticaret ve sosyal yaşam nedeniyle gün içinde artan hareketli nüfusuyla da İzmir'in en yoğun ilçelerinden biri olduğunu vurguladı.

Bornova'nın sabah erken saatlerden gece yarısına kadar yaşayan, çalışan, ve üreten bir ilçe olduğunu söyleyen Başkan Eşki, "Sanayi bölgeleri, üniversiteler, hastaneler, iş merkezleri ve sosyal alanlar nedeniyle günlük nüfusumuz yerleşik nüfusun çok üzerine çıkıyor. Biz de bu yoğunluğun farkında olarak temizlik hizmetlerimizi gece gündüz sürdürüyoruz. Amacımız, Bornovalıların temiz, sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak. Bu büyük emeği ortaya koyan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Belediye, Bornova, Güncel, İzmir, Çevre, Son Dakika

