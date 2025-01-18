Bornova Belediyesi 911 Sokak\'taki Yol Yenileme Çalışmalarını Tamamladı

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, Atatürk Mahallesi 911 Sokak'ta yol yenileme çalışmalarını tamamlayarak 1100 metre uzunluğundaki yolu yeni asfaltla kapladı. Vatandaşlardan gelen yoğun talepleri dikkate alan ekipler, çalışmaları 10 günlük sürede bitirdi. Başkan Ömer Eşki, bölgedeki ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirdiklerini belirterek, ilçe genelinde yol çalışmalarının süreceğini vurguladı.

Bornova Belediyesi, Atatürk Mahallesi'nin en işlek sokaklarından biri olan 911 Sokak'ta yol yenileme çalışmalarını tamamladı. Toplamda 1100 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki yolda bozuk kısımlar sökülerek yerine yeni asfalt döküldü. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine çalışmalarını yoğun yağışlı bir dönem olmasına rağmen 10 günlük sürede tamamladı.

"Vatandaşlarımızın taleplerine öncelik veriyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çalışmalarla ilgili "Bölgedeki altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra, vatandaşlarımızdan bu sokağın asfaltlanmasıyla ilgili yoğun talepler alıyorduk. Fen İşleri ekiplerimiz, planlamaları dahilinde bu talebe acil bir kod vererek çalışmalara başladı. 911 Sokak'ta gerçekleştirdiğimiz yenileme ile bölgedeki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirdik. Halkımızın memnuniyetini görmek bizler için en büyük motivasyon kaynağı" ifadelerini kullandı.

Asfaltlama çalışmaları ilçe genelinde devam edecek

Başkan Eşki, Bornova genelinde yol çalışmalarının süreceğini belirterek, "Vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracak, yollarımızı daha güvenli hale getirecek projelerimize ara vermeden devam edeceğiz. Atatürk Mahallesi sakinlerine yeni yollarının hayırlı olsun diyorum" dedi.