Bornova Belediyesi Anneler Günü'nü Yoga ve Dans Etkinlikleriyle Kutladı

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Anneler Günü'nü, Yeşilova Höyüğü'nde "Anne- Çocuk Yogası" ve Büyükpark'ta açık hava spor ve dans etkinlikleriyle kutladı. Belediye Başkanı Ömer Eşki de kızıyla birlikte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım anısına düzenlenen koşuya katılarak anıta çiçek bıraktı.

Bornova Belediyesi Müze Müdürlüğü tarafından Anneler Günü dolayısıyla Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nin tarihi atmosferinde düzenlenen "Anne-Çocuk Yogası", katılımcılara hem fiziksel hem de duygusal bir bağ kurma imkanı sundu. Etkinlikte anneler ve çocukları, doğayla iç içe yoga yaptı.

Demokrat Kadınlar Derneği iş birliğiyle Büyükpark'ta düzenlenen spor ve dans etkinliği ise Anneler Günü'ne renk kattı. Açık havada müzik eşliğinde dans eden ve spor yapan katılımcılar, güne enerjik bir başlangıç yaptı.

Başkan Eşki, Zübeyde Hanım Anıtı'nı ziyaret etti

Başkan Eşki, Atatürk'ün Karşıyaka'ya emanet ettiği annesi Zübeyde Hanım anısına düzenlenen geleneksel koşuya, kızı Asya Tuna ile birlikte katıldı. Koşu sonunda dereceye girenlere madalyalarını takdim eden Eşki, Zübeyde Hanım Anıtı'na çiçek bıraktı.

Annelerin sevginin, fedakarlığın ve yaşamın kaynağı olduğunu söyleyen Eşki, "Onların emeğini, sevgisini ve mücadele gücünü sadece bir günde değil, her zaman onurlandırmak zorundayız. Bornova Belediyesi olarak annelerimizin hayatına dokunan projeleri ve etkinlikleri çoğaltmaya devam edeceğiz. Zübeyde Hanım'ın şahsında tüm anneleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu.