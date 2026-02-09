Bornova Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Akreditasyon Armasını Aldı, Donanımıyla Güven Verdi - Son Dakika
Bornova Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Akreditasyon Armasını Aldı, Donanımıyla Güven Verdi

09.02.2026 09:45  Güncelleme: 11:24
Bornova Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAK), AFAD akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak 'Kentsel Arama Kurtarma Hafif Seviye Ekip' armasını aldı. Törende Başkan Ömer Eşki, afetlere hazırlığın sorumluluk olduğunun altını çizdi.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAK), AFAD akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak "Kentsel Arama Kurtarma Hafif Seviye Ekip" armasını, 6 Şubat 2026'da Konak Meydanı'nda düzenlenen törende aldı. Arma takma törenine ve arama kurtarma ekipmanlarının tanıtıldığı stantta yoğun ilgi yaşanırken, Başkan Ömer Eşki, BAK'ın Bornova'nın afetlere karşı en önemli güvencelerinden biri olduğunu vurguladı.

Bornova Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAK), uzun ve titiz bir hazırlık sürecinin ardından Kentsel Arama Kurtarma Hafif Seviye Ekip olarak akreditasyon sürecini başarıyla tamamladı. 6 Şubat 2026'da Konak Meydanı'nda düzenlenen törende, BAK'ın arma takma töreni, İzmir Valisi Süleyman Elban tarafından gerçekleştirildi.

Tören alanında kurulan ve arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan ekipmanların tanıtıldığı Bornova Belediyesi standı, yurttaşlardan büyük ilgi gördü. Enkaz arama kurtarma malzemeleri, kişisel koruyucu ekipmanlar, kamp ve lojistik donanımlar ziyaretçilere tanıtılırken, BAK'ın görev kapsamı ve afetlerde üstleneceği roller hakkında bilgilendirme yapıldı.

Başkan Eşki: "Afetlere hazırlık bir tercih değil, sorumluluktur"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "6 Şubat depremlerinin bize öğrettiği en önemli gerçek, afetlere hazırlığın ertelenemez bir sorumluluk olduğudur. Bornova Belediyesi olarak Arama Kurtarma Ekibimizi yalnızca kurmakla kalmadık; eğitimli, donanımlı ve akredite bir yapı haline getirdik. BAK, Bornova'nın afetlere karşı güvencesidir" dedi.

BAK'ın kuruluş ve akreditasyon süreci kapsamında ekip, İzmir AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü eğitmenlerinden 2025 yılı nisan ve mayıs aylarında enkazda arama kurtarma, afet farkındalık, temel yangın, navigasyon, haberleşme, temel kampçılık ve ilk yardım eğitimleri aldı. Eğitimler, AFAD'ın enkaz eğitim sahasında yapılan uygulamalı tatbikatlarla desteklendi.

Tatbikatlar, kamplar ve sınav süreci

Eğitimlerin ardından ekipman temini, personel ve ekip başvuru evraklarının hazırlanması tamamlandı; Sağlık Köyü'nde arama kurtarma yerleşkesi oluşturuldu. BAK, Selçuk'ta düzenlenen AFAD Akredite Ekipler Bölgesel Kampı'na katıldı, Manisa Depremi Tatbikatı dahil olmak üzere çok sayıda tatbikatta görev aldı. Kasım 2025'te AFAD tarafından görevlendirilen sınav heyeti tarafından yapılan evrak, yerleşke, ekipman kontrolü ve uygulamalı tatbikatlar, başarıyla tamamlanarak akreditasyon süreci sonuçlandırıldı.

30 Temmuz 2025 tarihinde İzmir AFAD'a yapılan resmi başvuruyla başlayan süreç, 6 Şubat 2026'da arma takma töreniyle taçlandı. Bornova Belediyesi, BAK ile birlikte afetlere hazırlık konusunda kurumsal kapasitesini güçlendirerek, hızlı ve organize müdahale hedefini bir adım daha ileri taşıdı.

Kaynak: ANKA

