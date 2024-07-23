Bornova Belediyesi Geleneksel Aşure Etkinliklerini Düzenliyor - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Geleneksel Aşure Etkinliklerini Düzenliyor

Bornova Belediyesi Geleneksel Aşure Etkinliklerini Düzenliyor

Bornova Belediyesi, Muharrem ayında toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlediği Geleneksel Aşure Etkinliklerini bu yıl da sürdürüyor. Etkinlikler, ilçenin sembol alanlarından biri olan Büyükpark'ta ve Gökdere köyünde gerçekleştirilecek.

23.07.2024 10:20  Güncelleme: 10:22
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Muharrem ayında toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlediği Geleneksel Aşure Etkinliklerini bu yıl da sürdürüyor. Etkinlikler, ilçenin sembol alanlarından biri olan Büyükpark'ta ve Gökdere köyünde gerçekleştirilecek.

Bornova Belediyesi, Muharrem ayı kapsamında Geleneksel Aşure Etkinliği düzenlemeye hazırlanıyor. 24 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da Büyükpark'ta başlayacak olan etkinlikte, Mustafa Eke ve Müslüm Eke'nin konserleri ile katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşatılacak. Aşure dağıtımı ve müzik eşliğinde, Bornovalılar birlik ve beraberlik içinde Muharrem Ayı'nın manevi değerlerini paylaşacak.

Gökdere köyünde yerel kültür yaşatılacak

Geleneksel Aşure Etkinlikleri, 27 Temmuz Cumartesi günü saat 13.00'te Gökdere Köyü'nde devam edecek. Ozan Özdemir'in vereceği konser ile başlayacak etkinlikte, köy halkı ve misafirler aşure dağıtımının tadını çıkaracak. Etkinlikte hem yerel kültür yaşatılacak hem de toplumsal dayanışma pekiştirilecek. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar için 11.00 ve 12.00 saatleri arasında Altındağ, Bornova Meydan, Naldöken, Atatürk Mahallesi(2), İnönü Mahallesi, Zafer Mahallesi, Evka 4, Yeşilova, Çamdibi, Işıkkent, Kızılay ve Pınarbaşı olmak üzere 13 noktadan servis kaldırılacak.

Başkan Eşki: "Paylaşmanın güzelliğini hep birlikte yaşayalım"

Tüm Bornovalıları Büyükpark ve Gökdere'de düzenlenecek Aşure Etkinliklerine davet eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Paylaşmanın, barışın ve kardeşliğin güzelliğini hep birlikte yaşamak istiyoruz" diyerek, Muharrem Ayı'nın toplumsal dayanışma ve birliktelik anlamındaki önemine dikkat çekti. Başkan Eşki, aşurenin paylaşmanın ve birlikte olmanın en güzel sembollerinden biri olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA

Muharrem Ayı, Bornova, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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