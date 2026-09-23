Bornova Belediyesi kaçak moloz için 3 gün tüm kamyonları sahaya indirdi

(İZMİR)- Bornova genelinde "kaçak moloz" dökümlerine karşı savaş açan Bornova Belediyesi, Işıkkent bölgesinde şafak denetimi yaptı. Zabıta ekipleri ile alana çıkan Başkan Ömer Eşki, ilçedeki tüm molozları temizlemek için büyük bir seferberlik başlattıklarını belirterek vatandaşlara da duyarlılık ve iş birliği çağrısında bulundu.

Bornova Belediyesi, ilçede çevre kirliliğine neden olan kaçak moloz dökümlerine karşı kapsamlı bir temizlik ve denetim seferberliği başlattı. Işıkkent bölgesinde gece saatlerinde denetim gerçekleştiren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, önümüzdeki üç gün boyunca belediyeye ait tüm kamyonların, molozların temizlenmesi için sahada görevlendirileceğini açıkladı.

IŞIKKENT'TE SIKI DENETİM: GECE NÖBETLERİ VE KAMERALI TAKİP BAŞLADI

Bornova Belediyesi, ilçenin doğal yapısını ve çevre sağlığını tehdit eden kaçak moloz dökümlerini engellemek için denetimlerini en üst seviyeye çıkardı. Işıkkent bölgesinde gece yarısı yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, zabıta ekiplerinin kritik noktalarda 7/24 nöbet tuttuğunu belirtti. Kaçak döküm yapanları suçüstü yakalamak için kameralandırma sürecinin de başladığını belirten Eşki, çevreye zarar verenlere göz açtırmayacaklarını vurguladı.

BAZI ÇALIŞMALAR ASKIYA ALINIYOR, TÜM KAMYONLAR MOLOZ TEMİZLİĞİNE AYRILIYOR

Kaçak dökülen molozların Bornova'ya büyük bir mesai ve emek kaybı yaşattığına dikkati çeken Başkan Ömer Eşki, ilçeyi bu kirlilikten tamamen arındırmak adına önümüzdeki üç gün boyunca belediyenin tüm imkanlarının bu alana kaydırılacağını söyledi. Eşki, "Yol, park ve temizlik işlerinde görev yapan bütün kamyonlarımızı rutin işlerinden çekiyoruz. Önümüzdeki üç gün boyunca bu araçların tamamı Bornova'daki molozların toplanması için görev yapacak" dedi.

AYAKKABICILAR SİTESİ'NDEKİ ÇALIŞMANIN KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR

Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi yakınlarında, yoğun moloz ve çöpün atıldığı alanda da incelemelerde bulunan Başkan Ömer Eşki, bölgedeki ayakkabı atıklarını artık kapıdan topladıklarını ifade ederek şu bilgileri verdi:

"Fakat bu bölge yıllardır diğer ilçelerden ayakkabı üreticilerinin getirip çöp attığı bir yerdi. Artık temizlendiği ve gerekli önlemler alındığı için buraya çöplerini atamayanlar, yakındaki başka alanlara çöplerini atıyorlar. Yaptığımız çalışmaya da şiddetle karşı çıkmışlardı. Fakat şimdi bu ortamı görünce aslında ne kadar doğru bir çalışma yaptığımızı daha da yakından anlamış oluyoruz. Önlemleri aldıkça, düzene soktukça bunlar zamanla yok olacak."

15 EKİM'DEN SONRA YENİ TESİSLE YERİNDE BERTARAF DÖNEMİ

Çevre kirliliğine yol açan birçok plastik ürünün de bu alanlara atıldığını kaydeden Başkan Eşki, uygulamanın kapsamının genişleyeceğini müjdeleyerek, "Ayakkabıcılarbölgesinde bir süredir yürüttüğümüz çalışma artık yavaş yavaş hurdacılar bölgesine ve Bornova'daki tüm üreticilere doğru gidecek. Bu çöpleri, sanayi atıklarını kapılarından alacağız ve 15 Ekim'den sonra yeni kuracağımız tesiste bertaraf edeceğiz. Temel amacımız yerinde bertaraf etmek, yerinde yok etmek. Molozlarla ilgili de çalışmalarımızı çok daha hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Yakında bu görüntülerin hiçbiriyle karşılaşmayacaksınız" diye konuştu.

BAŞKAN EŞKİ: "BU BÜYÜK BİR ÇEVRE VE İNSANLIK SUÇUDUR!"

Işıkkent'ten tüm İzmir halkına seslenen Belediye Başkanı Ömer Eşki, çevre kirliliğine neden olanlara sert tepki göstererek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğamız, derelerimiz, her tarafımız ne yazık ki çok acımasızca kirletiliyor. Bu yapılanlar büyük bir çevre ve insanlık suçudur. Bu temizlik operasyonu bizlere büyük bir mesai kaybı yaşatacak, yapmamız gereken diğer projeleri ertelememize neden olacak. Hem zabıta arkadaşlarımızın diğer denetim alanlarını hem de farklı birimlerdeki personelimizi bu bölgelere aktarmak zorunda kalıyoruz"

"VATANDAŞLARIMIZI YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Çevre kirliliğiyle mücadelenin sadece belediye eliyle değil, toplumsal bir dayanışmayla kazanılabileceğini ifade eden Eşki, Bornovalıları belediye ile kol kola girmeye davet ederek, "Biz belediye olarak teknolojik imkanlarımızla, kameralarla ve zabıta denetimlerimizle sıkı takipteyiz. Ancak vatandaşlarımızın da bu konuda daha duyarlı olmasını istiyoruz. Kaçak döküm yapanları belediyemize bildirsinler. Bu sorunu hep birlikte aşalım. Biz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve bu mücadelede vatandaşlarımızı yanımızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.