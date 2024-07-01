Bornova Belediyesi, Kent Konseyi Kurma Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Bornova Belediyesi, Kent Konseyi Kurma Çalışmalarına Başladı

Bornova Belediyesi, katılımcılık vizyonu çerçevesinde Bornova Kent Konseyi'nin kurulması için çalışmalara başladı. Başkan Eşki, vatandaşları yönetime katılmaları için çağırarak, katılımcılığın refah toplumu ve demokrasi için önemli olduğunu belirtti.

01.07.2024 11:48  Güncelleme: 14:12
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(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin "Demokratik Kent Bornova" vizyonu çerçevesinde kurulacak Bornova Kent Konseyi için çalışmalar başladı. Kent Konseyi aracılığıyla yönetime katılmaları için vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Eşki, "Ülkemizde refah toplumunu ve demokrasiyi gerçekleştirmek istiyorsak katılımcılığı sağlamamız gerekiyor" dedi.

Bornova Belediyesi, katılımcılık vizyonu çerçevesinde Bornova Kent Konseyi'nin kurulması için çalışmalar başlattı. Bu kapsamda 21 Eylül 2024'te gerçekleştirilecek genel kurul öncesinde pek çok çalıştay ve seminer düzenlenecek. Bunların ilki 17 Temmuz'da İzmir'deki kent konseylerinin başkanları ve bu alanda çalışma yapan akademisyenlerin katılımıyla yapılacak; 22 Temmuz-26 Temmuz arasında ise Bornova'daki STK ve muhtarlara yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlenecek.

Başkan Eşki, "Ülkemizde refah toplumunu ve demokrasiyi gerçekleştirmek istiyorsak katılımcılığı sağlamamız gerekiyor. Bu nedenle Bornova Kent Konseyi'nin kurulacak olması yerel demokrasimiz için çok kıymetli. Bornova'da mahalleler düzeyinde katılımların sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Vatandaşlarımız mahalleleri ile ilgili yapılması gerekenlere kendileri karar vermeli. Belediye Başkanı ve yöneticileri kentin ihtiyaçlarına mahalleli ile birlikte karar vermeli. Gerçek katılımcılık budur" diye konuştu.

Kent Konseyi'ne dahil olmak isteyenler, 23 Ağustos 2024'e kadar Bornova Belediyesi'ne başvuru yapabilecek. Bornovalılar, 21 Eylül 2024'te saat 10.30'da Bornova Belediyesi Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek Bornova Kent Konseyi Genel Kurulu'nda yer alabilmek için detaylı bilgiye 'bornovakonetkonseyi@bornova.bel.tr' adresinden ve 0232 999 29 29 - 4969 telefon numarasından ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

Kent Konseyi, Demokrasi, Refah, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi, Kent Konseyi Kurma Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

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