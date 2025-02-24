Bornova Belediyesi Kış Günlerinde Asfalt Serim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Kış Günlerinde Asfalt Serim Çalışmalarına Devam Ediyor

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Bornova Belediyesi, kış aylarında uygun hava koşullarını değerlendirerek asfalt serimi ve yol düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. İlçede üç mahallede yapılan çalışmalarla, güvenli ve konforlu ulaşım sağlanması hedefleniyor.

24.02.2025 10:01  Güncelleme: 10:45
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, hava koşullarının uygun olduğu kış günlerinde de asfalt serimi ve yol düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Atatürk, Doğanlar ve Naldöken mahallelerinde asfaltlama ve kaldırım düzenlemeleri çalışmaları yapıldı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, vatandaşların taleplerini dikkate alarak güvenli ve konforlu ulaşımı önceliklendirdiklerini belirtti.

Bornova Belediyesi, ilçe genelinde konforlu ulaşımı sağlamak ve trafik sorunlarını çözmek amacıyla asfalt serim sezonu dışında da çalışmalarını sürdürüyor. Kış mevsiminde olmasına rağmen hava şartlarının uygun olduğu, yağışsız ve sıcaklığın sıfırın altına düşmediği günlerde yol yapım ve asfalt çalışmalarına devam edildi.

Üç mahallede çalışma yapıldı

Çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi'nde planlanan 15 sokağın ardından 894 Sokak'ta asfalt serimi çalışmaları sürüyor. Doğanlar Mahallesi'nde 1497 Sokak'ta kaldırım düzenlemesi ve asfalt serimi gerçekleştirilirken, Naldöken Mahallesi'nde sağlık ocağı ve okulun da bulunduğu, vatandaşların yoğun talepte bulunduğu 1202 Sokak'ta asfalt serimi yapıldı.

"Halkımızın taleplerini dikkate alıyoruz"

Çalışmalar hakkında konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçenin yol konforunu artırmaya yönelik yatırımların devam edeceğini belirterek, "Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşımı bizim önceliğimiz. Kış şartları elverdiği sürece asfalt serimi ve yol düzenlemeleri yapmaya devam edeceğiz. Halkımızdan gelen talepleri dikkate alıyor, mahallelerimizin ihtiyaçlarını tespit ederek en kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi Kış Günlerinde Asfalt Serim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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