Bornova Belediyesi KKTC'deki gemi kazasında hayatını kaybedenler için lokma hayrı düzenledi - Son Dakika
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Bornova Belediyesi KKTC'deki gemi kazasında hayatını kaybedenler için lokma hayrı düzenledi

Bornova Belediyesi KKTC\'deki gemi kazasında hayatını kaybedenler için lokma hayrı düzenledi
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Bornova Belediyesi, KKTC'de 30 Ağustos'ta meydana gelen deniz kazasında yaşamını yitirenler için Atatürk Mahallesi'ndeki Kıbrıs Parkı'nda lokma hayrı düzenledi. Etkinliğe KKTC temsilcileri, yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı; Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) meydana gelen deniz kazasında yaşamını yitirenler için Atatürk Mahallesi'ndeki Kıbrıs Parkı'nda lokma hayrı düzenledi. Etkinliğe KKTC temsilcileri, yerel yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katılarak yaşamını yitirenler için dua etti.

Bornova Belediyesi, Girne'den Mersin'e doğru yola çıkarken alabora olan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan yolcu gemisi kazasında hayatını kaybedenleri unutmadı. Atatürk Mahallesi'nde bulunan Kıbrıs Parkı'nda düzenlenen anma etkinliğine; KKTC İzmir Muavin Konsolosu Alpbuğra Bahadır Gültekin, Konya Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, siyasi parti temsilcileri, ilçe müftüsü, mahalle muhtarları ve çok sayıda duyarlı vatandaş katıldı. Manevi duyguların yoğun yaşandığı etkinlikte, feci kazada yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve alanı dolduran kalabalığa lokma ikramında bulunuldu.

BAŞKAN EŞKİ: "KIBRIS'IN ACISI BORNOVA'NIN ACISIDIR"

Lokma dökümü sırasında vatandaşlarla bir araya gelen ve taziye dileklerini ileten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yaşanan büyük trajedinin derin hüznünü paylaştıklarını ifade etti. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Eşki,"Kıbrıs'ın acısı Bornova'nın acısıdır, tüm Türkiye'nin acısıdır. Dün olduğu gibi bugün de omuz omuza durarak bu zor günlerin üstesinden geleceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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