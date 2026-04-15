Bornova'da 4. ve 5. Sınıflar Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bornova'da 4. ve 5. Sınıflar Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi

15.04.2026 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen bilgi yarışmasında 70 öğrenci, takım çalışması ve hızlı düşünme becerilerini sergiledi. Dereceye giren takımlara ödüllerini Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki verdi.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM), 4. ve 5. sınıflar arası bilgi yarışması düzenledi. Öğrenciler, büyük heyecana sahne olan yarışmada hem bilgilerini pekiştirdi hem de takım çalışması ve hızlı düşünme becerilerini geliştirdi. Dereceye giren takımlara ödüllerini Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki verdi.

Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen 4. ve 5. sınıflar arası bilgi yarışması, Çamdibi BELGEM Kurs Binası'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplam 70 öğrencinin yer aldığı yarışmada, 14 takım hem bilgilerini hem de hızlı düşünme becerilerini sergiledi.

Eğlenerek öğrenmek, birlikte başarmak

Etkinlik; öğrencilerin genel kültür seviyelerini artırmak, okul ve kurslarda öğrendiklerini pekiştirmek, hızlı düşünme yetilerini geliştirmek ve takım çalışmasını teşvik etmek amacıyla düzenlendi. Üç turdan oluşan yarışmada (kolay, orta, zor) her turda 12 soru soruldu ve öğrenciler süreyle yarıştı.

Yarışma sonunda dereceye giren takımlar büyük sevinç yaşadı. Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki tarafından verildi.

"Bu heyecan geleceğimizin en güzel göstergesi"

Başkan Eşki, etkinlikte yaptığı konuşmada öğrencilerin enerjisinden duyduğu mutluluğu, "Bugün burada sadece bir yarışma izlemiyoruz; aynı zamanda geleceğimizin ne kadar parlak olduğunu görüyoruz. Bilgi Jetleri ile Zihin Şimşekleri'nin yarışmasını izlerken ben de en az sizler kadar heyecanlandım. Bu heyecan, öğrenmenin ve birlikte başarmanın heyecanıdır. Sizlerin böyle etkinliklerde bir araya gelmesi, sosyalleşmesi ve birlikte üretmesi bizim için çok kıymetli. Çünkü biz biliyoruz ki güçlü bir toplum; düşünen, sorgulayan ve birlikte hareket edebilen bireylerle kurulur. Bornova Belediyesi olarak sizlerin eğitimine katkı sağlayan her projede yer almaya devam edeceğiz. Hepinizi yürekten kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum" sözleriyle dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Ömer Eşki, Gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da 4. ve 5. Sınıflar Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 11:36:11. #7.12#
SON DAKİKA: Bornova'da 4. ve 5. Sınıflar Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.