Bornova Belediyesi'nden Ağaç Dikimi Etkinliği ile Doğa Yeniden Canlanıyor

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, Laka Mahallesi'nde yaz aylarında yaşanan büyük yangının yaralarını sarmak ve doğayı yeniden canlandırmak amacıyla ağaç dikimi etkinliği düzenledi. Üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte zeytin, ceviz, badem, akasya ve çınar fidanları toprakla buluşturuldu.

Etkinlik, üniversite öğrencileri, Laka halkı, kırsal mahalle muhtarları ve belediye ekiplerini bir araya getirdi. Dayanışma ruhuyla gerçekleşen anlamlı çalışma, doğaya sahip çıkmanın ve sosyal sorumluluk bilincinin güçlenmesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Başkan Eşki: "Doğaya borcumuzu ödüyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Doğaya olan borcumuzu ödememiz gerekiyor. Üniversite öğrencilerimizin duyarlılığı ve enerjisiyle Laka'da yeni bir hayat başlatıyoruz. Bu dayanışma ve çevreye sahip çıkma bilinci, geleceğimiz için umut verici" dedi.

Yangının izleri siliniyor

Üç gün süren İzmir yangını, Laka Mahallesi'nin doğal yaşamına büyük zarar vermişti. Bornova Belediyesi'nin bu girişimiyle, zarar gören alanların yeniden yeşertilmesi ve bölgenin eski doğal güzelliğine kavuşması hedefleniyor. Ağaç dikimi etkinliği, çevre bilincini artırmanın yanı sıra doğal yaşamın yeniden canlanmasına katkı sağladı.