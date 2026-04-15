Bornova Belediyesi Minikleri Sanat, Doğa ve Tarih ile Buluşturuyor

Bornova Belediyesi, nisan ayı boyunca Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde düzenlediği renkli atölyelerle çocukları sanat, doğa ve tarihle buluşturuyor. 11 Nisan'da başlayan "Höyükte Eğlence Dolu Nisan Atölyeleri" kapsamında minikler hem eğleniyor hem öğreniyor.

Programın ilk etkinliği olan "Minik Doğa Sanatçıları" atölyesinin ardından 18 Nisan'da düzenlenecek "Topraktan Renge" atölyesinde ise yine küçük yaş grubundaki çocuklar renkli ellerle sanat üretmenin keyfini yaşayacak. Doğal malzemelerle gerçekleştirilecek etkinlik, çocukların duyusal gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Program kapsamında 19 Nisan'da gerçekleştirilecek "Sembollerle Anadolu Parsı Yapımı" seramik ve resim atölyesiyle 7-12 yaş grubu çocuklar, Anadolu'nun simgesel değerlerini sanatla buluşturacak.

26 Nisan'da ise "Maskeni Tak (Taş Devri)" atölyesiyle çocuklar tarih öncesi döneme yolculuk yaparak kendi maskelerini tasarlayacak. Eğitmen Esat Şahin'in yöneteceği etkinlikte, 5-10 yaş grubu katılımcılar hem eğlenecek hem de geçmiş uygarlıklar hakkında bilgi edinecek.

Kontenjanın sınırlı olduğu atölyelere katılım için kayıt yaptırılması gerekiyor. Bornova Belediyesi'nin bu özel etkinlik serisi, çocukların hem sosyal hem de kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.