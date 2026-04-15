Bornova Belediyesi Minikleri Sanat, Doğa ve Tarih ile Buluşturuyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova Belediyesi, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde nisan boyunca düzenlediği atölyelerle çocukların sanat, doğa ve tarihle buluşmasını sağlıyor. Etkinlikler, miniklerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde düzenlediği nisan ayı atölyeleriyle çocukları sanat, doğa ve tarihle buluşturuyor. Farklı yaş gruplarına hitap eden etkinlikler hem eğlenceli hem öğretici içerikleriyle miniklerin gelişimine katkı sağlıyor.

Bornova Belediyesi, nisan ayı boyunca Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde düzenlediği renkli atölyelerle çocukları sanat, doğa ve tarihle buluşturuyor. 11 Nisan'da başlayan "Höyükte Eğlence Dolu Nisan Atölyeleri" kapsamında minikler hem eğleniyor hem öğreniyor.

Programın ilk etkinliği olan "Minik Doğa Sanatçıları" atölyesinin ardından 18 Nisan'da düzenlenecek "Topraktan Renge" atölyesinde ise yine küçük yaş grubundaki çocuklar renkli ellerle sanat üretmenin keyfini yaşayacak. Doğal malzemelerle gerçekleştirilecek etkinlik, çocukların duyusal gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Program kapsamında 19 Nisan'da gerçekleştirilecek "Sembollerle Anadolu Parsı Yapımı" seramik ve resim atölyesiyle 7-12 yaş grubu çocuklar, Anadolu'nun simgesel değerlerini sanatla buluşturacak.

26 Nisan'da ise "Maskeni Tak (Taş Devri)" atölyesiyle çocuklar tarih öncesi döneme yolculuk yaparak kendi maskelerini tasarlayacak. Eğitmen Esat Şahin'in yöneteceği etkinlikte, 5-10 yaş grubu katılımcılar hem eğlenecek hem de geçmiş uygarlıklar hakkında bilgi edinecek.

Kontenjanın sınırlı olduğu atölyelere katılım için kayıt yaptırılması gerekiyor. Bornova Belediyesi'nin bu özel etkinlik serisi, çocukların hem sosyal hem de kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

Yeşilova, Güncel, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 12:27:26. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.