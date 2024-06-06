Bornova Belediyesi'nden Sürdürülebilir Moda Defilesi - Son Dakika
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Bornova Belediyesi'nden Sürdürülebilir Moda Defilesi

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Bornova Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte çevre duyarlılığı çalışmalarını tanıttı. 'Sürdürülebilir Moda Defilesi'nde çocuklar atık malzemelerden yapılan kıyafetlerle sahneye çıktı. Ayrıca etkinlikte çevre bilincinin artırılması için çeşitli etkinlikler düzenlendi ve seminerler gerçekleştirildi.

06.06.2024 13:01  Güncelleme: 13:24
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi'nin, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte çevre duyarlılığı çalışmaları tanıtılırken, çocukların atık malzemeden yaptıkları kıyafetlerle sahneye çıktığı 'Sürdürülebilir Moda Defilesi' renkli görüntülere sahne oldu.

Büyükpark'taki etkinlikte, sivil toplum örgütlerinin stantları da kuruldu. Çevre bilincinin artırılmasına yönelik Atık Sanat Atölyesi'nde yapılan 'Atıktan Değere' adlı sergide dönüştürülmüş her malzemenin ülke ekonomisine katma değer sağladığı vurgulandı.

Ambalaj, tekstil, pil ve bitkisel atık yağların dönüşüm süreçlerinin anlatıldığı etkinlikler sırasında vatandaşlara bez çanta, organik sabun gibi hediyeler verildi, sebze fideleri ile atalık tohum dağıtımı yapıldı.

Atölye, defile, dans

Çocuklara yönelik bez çanta boyama, rüzgar gülü ve kağıt üretimi ile fide dikimi etkinlikleri yapıldı. Bornova Belediyesi Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi tarafından organize edilen 'Sürdürülebilir Moda Defilesi'ne vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Dans gösterileri beğeniyle izlenirken, Şehitler ortaokulu öğrencilerinin 'Dünyamız Hepimizin' konulu resim sergisi ile Emel Akın Meslek Yüksekokulu'nun "Kağıttan Giysi" büyük beğeni topladı.

Seminerle anlatıldı

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Duygu Bölük, atık kartonlardan yapılan kürsüde yaptığı konuşmada, çevre kirliliğinin etkisini her geçen gün daha da fazla arttırdığını belirterek, "Bornova Belediyesi olarak, çevremizin korunması konusunda üstümüze düşenleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Etkinlikler kapsamında, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde seminerler de düzenlendi. Bornova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Fatma Mesutgil, "İklim Değişikliği ve Atık Yönetimi", Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şükran Tümer "Kağıttan Sanata Dönüşümün Öyküsü", Arıcılık ve Apiterapi Ürünleri Üretim Kooperatifi Başkanı Şamil Tuncay Beştoy ise "İklim Değişikliği'nin Arı ve Arıcılığa Etkileri" konularında sunum yaptı.

Seminerde, İzmir Filarmoni Derneği Orkestrası dinletisi ve Tohumluk Vakfı'nın Dünyamız Her Şeyimiz" isimli tiyatro gösterisi, izleyenlerle buluştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi'nden Sürdürülebilir Moda Defilesi - Son Dakika

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