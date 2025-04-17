Bornova Belediyesi'nden Tarihle Bütünleşen Etkinlikler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova Belediyesi'nden Tarihle Bütünleşen Etkinlikler

Bornova Belediyesi, Yeşilova Höyüğü'nde çocuklar ve yetişkinler için doğayla iç içe etkinlikler düzenliyor. 'Hikayelerle Çocuk Yogası' etkinliğiyle çocuklar hem yoga yapıyor hem de tarihi keşfediyor. Ayrıca yetişkinler için doğa egzersizleri ve sanat terapisi programları da planlanıyor.

17.04.2025 10:21  Güncelleme: 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, İzmir'in 8500 yıllık geçmişine ev sahipliği yapan Yeşilova Höyüğü'nde, hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik doğayla iç içe etkinlikler düzenliyor. Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu etkinliklerin kent belleğine ve toplumsal iyi oluşa katkı sağladığını belirterek, "Tarihle bütünleşen bir yaşam kültürü yaratmak istiyoruz" dedi.

Bornova Belediyesi Müze Müdürlüğü'nün organizasyonuyla gerçekleşen "Hikayelerle Çocuk Yogası" etkinliği, çocukları hem yoga ile tanıştırdı hem de Yeşilova Höyüğü'nün büyülü tarihine yolculuğa çıkardı. Eğitmen İrem Tuna eşliğinde yoga yapan çocuklar, hikayelerle desteklenen bu deneyimde bedenleriyle barışırken, geçmişe de dokundu.

Yoga sonrasında arkeologlar eşliğinde kazı alanını gezen çocuklar, İzmir'in bilinen en eski yerleşim alanını adım adım keşfetti. Bu eşsiz deneyim, 27 Nisan ve 4 Mayıs'ta yeniden çocuklarla buluşacak.

Bornova Belediyesi, Yeşilova Höyüğü'nün tarihi atmosferinde yetişkinler için "Doğada Nefes Egzersizleri ve Sanat Terapisi" etkinliği de düzenliyor. . 19 ve 26 Nisan 2025 Cumartesi günleri saat 10.00-12.00 arasında "Matını Al Gel" sloganıyla gerçekleşecek etkinlikte katılımcılar, Duygu Örerel ve Nur Eğigün eşliğinde doğanın enerjisini beden ve zihinlerine taşıyacak.

"Tarihle bütünleşen yaşam kültürü yaratıyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Yeşilova Höyüğü'nün sadece bir kazı alanı değil, yaşayan bir kültür merkezi haline geldiğini vurguladı. Eşki, "Çocuklarımızı ve hemşehrilerimizi 8500 yıllık bu köklü tarihle buluşturmak, onların bedensel ve ruhsal iyi oluşuna katkı sağlamak bizim için çok değerli. Tarihi sadece korumakla kalmıyor, onunla birlikte nefes alan bir kent kültürü inşa ediyoruz" diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Yeşilova Höyüğü, Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi'nden Tarihle Bütünleşen Etkinlikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:43 Arsenal Real Madrid’i sahasında da yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan son takımlar Arsenal Real Madrid'i sahasında da yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan son takımlar
09:42 Ersun Yanal’a 1 hafta arayla ikinci acı haber Ersun Yanal'a 1 hafta arayla ikinci acı haber
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 22:16:55. #7.13#
SON DAKİKA: Bornova Belediyesi'nden Tarihle Bütünleşen Etkinlikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement