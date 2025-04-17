Bornova Belediyesi'nden Tarihle Bütünleşen Etkinlikler

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, İzmir'in 8500 yıllık geçmişine ev sahipliği yapan Yeşilova Höyüğü'nde, hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik doğayla iç içe etkinlikler düzenliyor. Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu etkinliklerin kent belleğine ve toplumsal iyi oluşa katkı sağladığını belirterek, "Tarihle bütünleşen bir yaşam kültürü yaratmak istiyoruz" dedi.

Bornova Belediyesi Müze Müdürlüğü'nün organizasyonuyla gerçekleşen "Hikayelerle Çocuk Yogası" etkinliği, çocukları hem yoga ile tanıştırdı hem de Yeşilova Höyüğü'nün büyülü tarihine yolculuğa çıkardı. Eğitmen İrem Tuna eşliğinde yoga yapan çocuklar, hikayelerle desteklenen bu deneyimde bedenleriyle barışırken, geçmişe de dokundu.

Yoga sonrasında arkeologlar eşliğinde kazı alanını gezen çocuklar, İzmir'in bilinen en eski yerleşim alanını adım adım keşfetti. Bu eşsiz deneyim, 27 Nisan ve 4 Mayıs'ta yeniden çocuklarla buluşacak.

Bornova Belediyesi, Yeşilova Höyüğü'nün tarihi atmosferinde yetişkinler için "Doğada Nefes Egzersizleri ve Sanat Terapisi" etkinliği de düzenliyor. . 19 ve 26 Nisan 2025 Cumartesi günleri saat 10.00-12.00 arasında "Matını Al Gel" sloganıyla gerçekleşecek etkinlikte katılımcılar, Duygu Örerel ve Nur Eğigün eşliğinde doğanın enerjisini beden ve zihinlerine taşıyacak.

"Tarihle bütünleşen yaşam kültürü yaratıyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Yeşilova Höyüğü'nün sadece bir kazı alanı değil, yaşayan bir kültür merkezi haline geldiğini vurguladı. Eşki, "Çocuklarımızı ve hemşehrilerimizi 8500 yıllık bu köklü tarihle buluşturmak, onların bedensel ve ruhsal iyi oluşuna katkı sağlamak bizim için çok değerli. Tarihi sadece korumakla kalmıyor, onunla birlikte nefes alan bir kent kültürü inşa ediyoruz" diye konuştu.