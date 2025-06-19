Bornova Belediyesi'nden Yeşil Alan Düzenlemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bornova Belediyesi'nden Yeşil Alan Düzenlemesi

19.06.2025 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Erzene Mahallesi'nde moloz atıklarıyla dolan yeşil alanın temizlenmesi için müdahale etti. Ekipler kısa sürede temizlik çalışmasını tamamlayarak, yeni bir park düzenlemesi yapılacağını açıkladı.

(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin Erzene Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaptığı saha ziyareti, önemli bir çevre düzenlemesini beraberinde getirdi.

Bornovalıların kentsel dönüşüm sırasında apartmanlar arasında yeşil alan olarak ayrılan yere moloz konmasından şikayet etmesi üzerine, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki hemen 2 sokağa giderek durumu yerinde inceledi. Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri birkaç saat içinde alana müdahale etti ve temizlik çalışmasını tamamladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise alanı bir park yapmak üzere çalışmaya başlayacak. Başkan Eşki'nin çözüm ziyaretleri, terk edilmiş bir görüntüde olan bölgeyi, Erzene Mahallesi'ne nefes aldıracak yeni bir yeşil alan olarak Bornovalıların kullanımına sunacak.

"İş planını değiştirdik"

Başkan Ömer Eşki, "Ortaya çıkan görüntü kabul edilemez durumdaydı. Fen İşleri ile Park ve Bahçeler ekiplerimizin iş planını değiştirerek acilen müdahale ettik. Fakat bu belediyenin tek başına çözebileceği bir sorun değil. Evimizi nasıl temiz tutuyorsak, kentimizi de aynı titizlikle korumalıyız. Moloz ya da çöp atıklarını gelişigüzel sokağa bırakmak hem çevreye hem komşularımıza zarar veriyor. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ömer Eşki, Belediye, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi'nden Yeşil Alan Düzenlemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Göztepe, Romulo için yapılan 15 milyon euroluk teklifi reddetti Göztepe, Romulo için yapılan 15 milyon euroluk teklifi reddetti
Husumetlisi zannetti, kardeşini öldürdü Husumetlisi zannetti, kardeşini öldürdü
Ne Sivas ne Kayseri Kene bir can daha aldı Ne Sivas ne Kayseri! Kene bir can daha aldı
İmzaya geliyor Süper Lig devinden Neymar bombası İmzaya geliyor! Süper Lig devinden Neymar bombası
Henüz 10 yaşındaydı İnşaat halindeki camide feci şekilde can verdi Henüz 10 yaşındaydı! İnşaat halindeki camide feci şekilde can verdi
Fenerbahçe’de flaş ayrılık Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Yer: Trabzon Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı
Arda Turan detayı var Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu Arda Turan detayı var! Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Bodrum’da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti
Eşref Rüya sezon finali yapıyor Demet Özdemir’e kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir'e kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti
Görüntü Türkiye’den Haziran ayında beyaza büründü Görüntü Türkiye'den! Haziran ayında beyaza büründü

11:11
İngiltere savaşa mı katılıyor Suez Kanalı’ndaki görüntü ses getirdi
İngiltere savaşa mı katılıyor? Suez Kanalı'ndaki görüntü ses getirdi
10:44
Filmlere konu olacak haber İnşaat işçileri hazine buldu, tek altın verdikleri arkadaşları...
Filmlere konu olacak haber! İnşaat işçileri hazine buldu, tek altın verdikleri arkadaşları...
08:51
İran, Tel Aviv’i böyle vurdu Füzelerdeki resim detayı dikkat çekti
İran, Tel Aviv'i böyle vurdu! Füzelerdeki resim detayı dikkat çekti
15:24
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı Şimdilerde tüm dünya adını ezbere biliyor
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde tüm dünya adını ezbere biliyor
15:20
Beyin ölümü gerçekleşen kadın, doğum için 4 ay yaşam destek ünitesinde tutuldu
Beyin ölümü gerçekleşen kadın, doğum için 4 ay yaşam destek ünitesinde tutuldu
15:18
İstanbul’un göbeğinde bal challenge Lezzeti tam not aldı
İstanbul'un göbeğinde bal challenge! Lezzeti tam not aldı
15:07
Pervin Buldan geçirdiği kazayı anlattı, Öcalan’dan beklenmedik tepki aldı: Çok safsın
Pervin Buldan geçirdiği kazayı anlattı, Öcalan'dan beklenmedik tepki aldı: Çok safsın
15:03
Paşinyan, Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’yi ziyaret edecek
Paşinyan, Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret edecek
14:54
Ünlü iş insanı Leyla Alaton, AK Parti Grup Toplantısı’na katıldı
Ünlü iş insanı Leyla Alaton, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı
14:46
Yıkım emrine rağmen evini yıktırmayan adam, evinin üstüne 10 katlı dev piramit dikti
Yıkım emrine rağmen evini yıktırmayan adam, evinin üstüne 10 katlı dev piramit dikti
14:43
Futbolseverler müjde Arda Güler’in maçı şifresiz yayınlanacak
Futbolseverler müjde! Arda Güler'in maçı şifresiz yayınlanacak
14:42
Cinayet tatbikatı ’Nasreddin Hoca’yı öldüren Yılmaz her şeyi olay yerinde anlattı
Cinayet tatbikatı! 'Nasreddin Hoca'yı öldüren Yılmaz her şeyi olay yerinde anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2025 11:40:16. #7.11#
SON DAKİKA: Bornova Belediyesi'nden Yeşil Alan Düzenlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.