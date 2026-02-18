Bornova'da Zeytinyağı Kültürü Geleceğe Taşınıyor - Son Dakika
Bornova'da Zeytinyağı Kültürü Geleceğe Taşınıyor

18.02.2026 14:50  Güncelleme: 16:01
Bornova Belediyesi, zeytinyağının kalitesi, bilinçli tüketimi ve kültürel önemi üzerine bir etkinlik düzenledi. Ege Üniversitesi ve Bornova Anadolu Lisesi öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, zeytinyağının sağlıklı gıda bilinci içinde ele alınması amaçlandı.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, tarımsal üretimi destekleyen, sağlıklı gıda bilincini artıran ve yerel değerleri korumayı amaçlayan çalışmaları kapsamında Zeytinyağı Tadım Etkinliği düzenledi.

Etkinliğe Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile Bornova Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Farklı disiplinlerden ve yaş gruplarından öğrencilerin bir araya gelmesi, zeytinyağının yalnızca bir gıda ürünü değil; aynı zamanda kültürel, tarihsel ve ekonomik bir değer olarak ele alınmasını sağladı.

Zeytinyağında kalite ve bilinçli tüketim vurgusu

Eğitim bölümünde, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nden Gıda Mühendisi İnci Özer, zeytinyağında kalite kriterleri, doğru tadım teknikleri ve duyusal analiz yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Katılımcılar, nitelikli zeytinyağını ayırt etmenin inceliklerini uygulamalı olarak deneyimledi.

Mitolojiden günümüze zeytin

Yazar Gülşah Elikbank, Uluslararası Mitoloji Film Festivali kapsamında yaptığı sunumda festival hakkında bilgi verirken, zeytinin mitolojideki yeri ve kültürel önemi üzerine çarpıcı bir anlatım sundu. Elikbank, zeytinin tarih boyunca barışın, bereketin ve bilgeliğin simgesi olarak farklı uygarlıklarda önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Doğaya ve sürdürülebilir tarıma güçlü destek

Etkinliğe katılan TEMA Vakfı İzmir İl Temsilcisi Özcan Gökoğlu da zeytinliklerin korunmasının, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, Bornova Belediyesi'nin bu yöndeki çalışmalarının, çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sunduğu ifade etti.

Başkan Eşki: "Zeytin bu toprakların hafızasıdır"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinliğin tarım ve kültür açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek, "Zeytin ve zeytinyağı bu toprakların yalnızca ekonomik değeri değil, aynı zamanda kültürel hafızasıdır. Bornova Belediyesi olarak tarımı destekleyen, üreticiyi koruyan ve özellikle gençlerimize sağlıklı gıdayı tanıtan çalışmaları çok önemsiyoruz. Bu tür etkinliklerle hem bilinçli tüketimi teşvik ediyor hem de yerel tarımsal değerlerimizi geleceğe taşıyoruz" diye konuştu.

Bornova Belediyesi, tarım, çevre ve sağlıklı yaşam ekseninde hayata geçirdiği etkinliklerle, özellikle genç kuşaklarda farkındalık oluşturmayı ve yerel değerleri güçlendirmeyi sürdürüyor.

