Bornova'da Kedi ve Köpekler İçin Takviye Edici Gıda Bağışı
Bornova'da Kedi ve Köpekler İçin Takviye Edici Gıda Bağışı

15.03.2026 10:53  Güncelleme: 12:29
General Veteriner İlaçları, Bornova Belediyesi'ne kedi ve köpeklerin beslenmesine destek olmak amacıyla bin 128 adet takviye edici gıda ürünü bağışladı.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'ne kedi ve köpeklerin beslenmesine destek olmak amacıyla bir firma tarafından bağışlanan bin 128 adet takviye edici gıda ürünü, Pınarbaşı'nda bulunan Can Dostlar Yerleşkesi'ne teslim edildi.

Hayvan sağlığı alanında faaliyet gösteren General Veteriner İlaçları isimli firma tarafından Bornova Belediyesi'ne bin 128 adet takviye edici gıda ürünü bağışlandı. Ürünlerin 888 adedi kediler, 240 adedi ise köpekler için takviye edici gıda olarak kullanılacak.

Ürünleri, şirket yetkilisi Veteriner Hekim Kadir Gül, Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Melike Alpdağ'a teslim etti. Teslim töreni, Pınarbaşı Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi.

"Can dostlarımız için dayanışma önemli"

Bağışı teslim eden Veteriner Hekim Kadir Gül, sokak hayvanlarının sağlığı için kurumlar arası dayanışmanın önemine dikkati çekerek, "Can dostlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sağlamak amacıyla böyle bir bağış gerçekleştirdik. Bu ürünlerin ihtiyaç sahibi hayvanlara ulaşacak olmasından mutluluk duyuyoruz" dedi.

Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Melike Alpdağ ise destekleri dolayısıyla firmaya teşekkür ederek, "Can Dostlar Yerleşkesi'nde bulunan hayvanlarımızın bakım ve beslenmesi için bu tür destekler büyük önem taşıyor. Yapılan bağış, hayvanlarımızın sağlığına önemli katkı sağlayacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

