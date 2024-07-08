Bornova Belediyesi, Sabah Çorba Dağıtımı Uygulaması Başlattı

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, sabah erken saatte mesaiye başlayanların güne sıcak bir çorba ile başlamalarını sağlamak için yeni bir uygulama başlattı.

Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından her sabah 06.00 - 08.00 saatleri arasında gerçekleştirilen çorba dağıtımı, ilk etapta Yeşilova son durak, Abdi İpekçi Caddesi ile Kemalpaşa caddelerinin kesiştiği köşe ile Çamdibi Kapalı Pazaryeri önü olmak üzere çalışanların servis beklediği duraklarda başladı. Belediye Başkanı Ömer Eşki, çorba kazanın başına geçerek ilk çorba dağıtımını kendisi yaptı ve mesaiye hazırlananlarla sohbet etti.

Belediye'nin sıcak elini herkese uzatmayı amaçladıklarını belirten Başkan Eşki, "Bornova bir öğrenci kenti olmasının yanı sıra işçilerin de yoğun olduğu bir yer. İzmir'de en çok sanayi sitesi ilçemizde bulunuyor. Her gün binlerce işçi, günün erken saatlerinde mesai için yollara çıkıyor. Bornova Belediyesi olarak, çoğu kahvaltı yapmaya bile zaman bulamayan emekçi kardeşlerimize sabah ikramında bulunmak istedik. Sosyal belediyecilik anlayışıyla benzeri hizmet ve uygulamaları artırarak devam edeceğiz" dedi.