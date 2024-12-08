Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uluslararası Festivallerde Sahne Aldı - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uluslararası Festivallerde Sahne Aldı

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Ankara ve İzmir'de düzenlenen uluslararası tiyatro festivallerinde 'Kral Ölüyor' ve '39 Basamak' oyunlarını sahneleyerek büyük beğeni topladı. Belediye Başkanı Ömer Eşki, sanatı desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

08.12.2024 10:44
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), Ankara ve İzmir'de düzenlenen iki uluslararası tiyatro festivalinde sahne aldı. Kral Ölüyor ve 39 Basamak oyunlarıyla izleyicilerin karşısına çıkan ekip, büyük beğeni topladı. Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Sanatı her yerde desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), 27. TAKSAV Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali ve 12. TAKSAV Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali'ne katılarak büyük bir başarıya imza attı. Ankara'da Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde yönetmen Onur Erdoğan'ın sahneye koyduğu Kral Ölüyor, İzmir'de ise Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde Hakan Taner Yıldırım'ın yönetmenliğini yaptığı 39 Basamak oyunları sergilendi. Her iki oyun da izleyicilerden tam not aldı.

Belediye Başkanı Ömer Eşki, BBŞT'nin festival başarılarını değerlendirerek, "Tiyatromuzun ulusal festivallerde yer alması, Bornova'nın sanata olan bağlılığını ve potansiyelini bir kez daha göstermiştir. Sanatı desteklemek bizim için bir sorumluluk. Bornova'yı sanatın başkenti haline getirme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" diye konuştu. Başkan Eşki, genç yeteneklere fırsatlar sunmaya ve ilçe halkını kaliteli tiyatro eserleriyle buluşturmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uluslararası Festivallerde Sahne Aldı - Son Dakika

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