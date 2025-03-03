Bornova Belediyesi 'Sığınamayanlar' Tiyatro Oyunu ile Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekti - Son Dakika
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Bornova Belediyesi 'Sığınamayanlar' Tiyatro Oyunu ile Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekti

Bornova Belediyesi, 'Sığınamayanlar' adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Ömer Eşki, kadınların güçlü duruşunu desteklemeye ve sanatla farkındalık yaratmaya devam edeceklerini belirtti. Oyun, kadına yönelik şiddetin toplumsal etkilerini güçlü bir şekilde ele alıyor.

03.03.2025 11:23
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi "Sığınamayanlar" adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Ömer Eşki "Bornova Belediyesi olarak kadınların her alanda güçlü duruşunu desteklemeye, sanatla farkındalık yaratmaya ve kadın mücadelesine omuz vermeye devam edeceğiz" dedi.

Bornova Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu ve İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Derneği iş birliğiyle sahnelenen "Sığınamayanlar" adlı tiyatro oyunu, Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Tiyatro Salonu'nda izleyiciyle buluştu. Kadına yönelik şiddetin toplumsal etkilerini güçlü bir sanat diliyle anlatan ve yoğun ilgi gören oyunu, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Rahşan Nazlıoğlu, İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, Bornova Kent Konseyi Başkanı Baran Doğan Mengüç ve CHP Bornova İlçe Örgütü yöneticileri de izledi.

Senaryosunu Ayça Üzüm'ün yazdığı, yönetmenliğini Fatih Ay'ın üstlendiği oyun, fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddete maruz kalan kadınların sığınma evinde yaşadığı trajikomik olayları konu alıyor. Sığınma evine gelen kadınların, toplum baskısı ve eşleri tarafından uygulanan şiddet nedeniyle yeniden kaos dolu hayatlarına dönmek zorunda kalışları, oyunun en çarpıcı anlarını oluşturdu. Aralarında CHP İlçe Örgütü'nden isimlerin de bulunduğu oyuncuların etkileyici performansları, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Belediye Başkanı Ömer Eşki, sanatın toplumsal farkındalık yaratmadaki rolünü "Kadınların maruz kaldığı şiddeti, yalnızlığı ve çaresizliği gözler önüne seren bu güçlü oyun, aslında hepimizin sorumluluk alması gerektiğini hatırlatıyor. Bornova Belediyesi olarak kadınların her alanda güçlü duruşunu desteklemeye, sanatla farkındalık yaratmaya ve kadın mücadelesine omuz vermeye devam edeceğiz" sözleriyle vurguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi 'Sığınamayanlar' Tiyatro Oyunu ile Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekti - Son Dakika

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